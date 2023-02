Foto escandalosa em Carnaval quase derrubou ex-presidente do Brasil

Itamar Franco foi primeiro presidente a assistir aos desfiles de Carnaval no sambódromo do Rio de Janeiro

O que era para ser uma noite de festa e folia acabou se tornando um marco que quase derrubou um ex-presidente do Brasil. O mineiro Itamar Franco (1930-2011), que assumiu o governo em 1992, após a queda de Fernando Collor (73), era o primeiro presidente a visitar o sambódromo da Marquês de Sapucaí e teve uma virada na noite após uma foto escandalosa surgir naquele Carnaval.

O ano era 1994, e o Itamar Franco estava embriagado ao lado do então Ministro da Justiça, Maurício Corrêa (1934-2012). Os dois estavam no camarote presidencial do Carnaval e, além da embriaguez, mexiam com as mulheres que desfilavam pela passarela do samba do Rio de Janeiro. Foi então que uma modelo chamou atenção do político, durante o desfile da Acadêmicos da Grande Rio.

A modelo era Lilian Ramos (58) que atendeu aos gritos do presidente e subiu ao camarote. Chegando lá, a jovem já foi surpreendida após um assédio vindo do ministro. Ela então cumprimentou o presidente com um beijo no rosto, que respondeu com um sussuro inaudível em seu ouvido.

Então, Ramos levantou os braços para demonstrar sua empolgação no momento e isso fez com que sua saia subisse, expondo que, naquela noite de Carnaval, ela não estava usando calcinha. As partes íntimas da modelo ficaram à mostra, e o momento foi capturado pelo famoso fotógrafo Marcelo Carnaval.

Reprodução/Instagram @historiaemfotosbr

A foto feita durante o Carnaval quase derrubou o governo do segundo presidente da Nova República. "Hoje dá vontade de rir dessa história. Foi uma forma ridícula de tentar atingir a moral do presidente. Pensei em processar todo mundo, mas preferi ir embora do Brasil", afirmou a modelo, em entrevista concedida ao UOL no ano de 2014.

Após o episódio, Franco dispensou o Ministro da Justiça e, apesar das críticas e do escândalo, conseguiu se manter no posto presidencial até o fim de seu governo, em primeiro de janeiro de 1995. O político ainda deixou o poder em alta, em decorrência da implementação do Plano Real.

Hoje, Ramos vive na Europa e tem pouco mais de 2.600 seguidores em seu perfil oficial do Instagram. Na conta, ela costuma compartilhar registros de viagens, passeios em praias, jantares e encontros com amigos. Todas as legendas da modelo são escritas em italiano.

