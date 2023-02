Relembre tombos memoráveis de famosas no Carnaval

Grazi Massafera, Lexa e Ana Hickmann são algumas das celebridades que já caíram nos desfiles de Carnaval

Manter o ritmo do samba enquanto se desfila por uma avenida cheia de foliões, passistas e carros alegóricos não é tarefa fácil, especialmente quando se está chovendo. No último ensaio da Grande Rio, a influenciadora Mileide Mihailecaiu por escorregar no chão molhado. Essa não é a primeira vez que uma celebridade se desequilibra na passarela. Relembre a seguir tombos de famosas no Carnaval.

Grazi Massafera é uma das estrelas que já caiu durante um ensaio para o Carnaval. Em 2007, a atriz era rainha de bateria da Grande Rio e caiu após as tiras das sandálias que usava arrebentarem ainda na concentração. Ela tentou arrumar o calçado com tiras de silicone que encontrou, mas não teve muito sucesso. As sandálias ficaram folgadas e seu pé escorregou enquanto sambava.

Alguns anos depois, em 2011, a apresentadora Adriane Galisteu virou assunto ao levar um tombo na Marquês de Sapucaí. Ela era rainha de bateria da Unidos da Tijuca e acabou se desequilibrando e caindo no asfalto da avenida enquanto sambava fantasiada de medusa. Porém, ela levantou e concluiu seu desfile, saindo à frente dos ritmistas.

No mesmo ano, a também apresentadora Ana Hickmann marcou os desfiles ao cair no meio da avenida. Ela representava a Grande Rio e também se desequilibrou antes de ir ao chão. "Eu fui dar um giro e nesse giro, quando eu toquei o pé no chão, fui de cara. Foi uma cena para todo mundo ver ao vivo. Foi horrível", disse, na época.

"Terminei o desfile e, assim que atravessei a avenida, caí nos braços do meu marido porque a dor estava insuportável. Acho que foi o maior perrengue que eu já passei na minha vida", completou a apresentadora, que se levantou e continuou o desfile.

Um ano depois, em 2012, a modelo Mirella Santos entrou para a lista dos tombos. Ela estava em um ensaio técnico também da Grande Rio e levou um tombo atrás do outro na Sapucaí, após sua sandália arrebentar. Santos chegou a ser amparada pelos profissionais que estavam na avenida e conseguiu seguir o desfile.

No ano de 2020, a cantora Lexa estreava como rainha de bateria da Unidos da Tijuca e caiu após escorregar. O tombo aconteceu na segunda noite dos desfiles de Carnaval do Grupo Especial, na Sapucaí. Porém, a cantora não perdeu o samba no pé e, após cair, se levantou e continuou com sua apresentação.