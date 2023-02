De vestido todo recortado, Mileide Mihaile coloca corpaço para jogo e choca: ''Musa''

Ex-A Fazenda Mileide Mihaile impressionou ao exibir corpaço escultural em look para ensaio com a Grande Rio

A ex-A Fazenda e influenciadora Mileide Mihaile (33) apostou em uma produção arrasadora para um ensaio com a Grande Rio. Nesta terça-feira, 31, a famosa exibiu detalhes de sua produção em uma série de cliques na rede social e impressionou com tanta beleza.

Nos registros, a digital influencer ostentou suas curvas esculturais e bem sequinhas, após fazer uma cirurgia estética nos últimos meses, e chamou a atenção dos internautas. De vestido todo recortado, ela colocou seu corpaço para jogo.

"Hoje é dia de matar a saudades da minha amada comunidade Duque de Caxias! Cheguei minha @granderio! Vamos sambar e celebrar nosso carnaval que eu estou mais que pronta pra procurar ZECA com vocês. “Deixa a vida me levar onde o samba tem valor…”", falou ela sobre o ensaio com a presença do cantor Zeca Pagodinho (63).

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a mãe de Yhudy Lima (12), herdeiro de Wesley Safadão (34) com a modelo. "Minha musa", escreveram. "Perfeita demais", admiraram outros.

O ensaio da Grande Rio ainda contou com a presença da atriz Paolla Oliveira (40), que roubou a cena no local com um vestido preto nada básico, de modelo bem colado.

Veja as fotos de Mileide Mihaile:

Mileide Mihaile abre as portas de sua nova mansão em São Paulo

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Mileide Mihaile surpreendeu os fãs ao gravar um vídeo de tour pela sua nova mansão. Ela se mudou de Fortaleza, no Ceará, para São Paulo e está radiante com o seu novo lar.

Em seu canal no YouTube, a estrela fez um vídeo abrindo as portas de sua casa e apresentando os cômodos. Ela contou que o local ainda passará por reformas, como no seu quarto e na área externa. Inclusive, ela terá um espaço de estúdios para suas gravações e fotos, e a casa conta com sala com paredes de vidro com vista para a piscina.