Fora do BBB 23, Paula aprende a lidar com fama e curte Carnaval na Sapucaí: 'Liquidificador de emoção'

Paula, eliminada do BBB 23, partiu para a folia carioca e contou como está se sentindo após ganhar fama

Paula (28), do BBB 23, foi eliminada no dia 14 de fevereiro com 72,5% dos votos. Detentora do recorde de rejeição da temporada, a sister já partiu para a folia carioca após ficar de fora da casa mais vigiada do Brasil. Aprendendo a lidar com a fama, ela embarcou no Carnaval da Sapucaí e, em entrevista à CARAS Brasil, contou que está sentindo um liquidificador de emoções.

"Carnaval no Rio de Janeiro é uma desordem emocional. Que loucura", disse Paula, que participa pela primeira vez do Carnaval na Sapucaí, no camarote Mar. "Eu só via isso aqui na TV. Quando eu cheguei eu já vi um carro alegórico e umas mulheres sambando. Eu olhei para o meu irmão e falei: 'Que loucura é essa? A gente está dentro da televisão", explicou extasiada.

Paula, natural de Jacundá, no Pará, explicou: "Eu estou um liquidificador de emoção, é uma alegria. Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. De onde eu venho as pessoas não tem essa oportunidade". A sister, que foi reconhecida por diversos famosos no desfile de Carnaval, como Marcelo Adnet, se mostrou desacreditada com a fama : "Meu Deus, as pessoas me conhecem mesmo!".

LIDANDO COM A FAMA

Apesar do Carnaval na Sapucaí ser maravilhoso, Paula garantiu que precisou manter os pés no chão para não deixar seu maior medo se tornar realidade após a fama . "O meu maior medo é esquecer quem eu sou e me deslumbrar com isso aqui, porque isso aqui é muito bom. Famosos, comida, bebida, close, fotos, isso é muito bom. Se você não tiver os pés no chão, você se deslumbra e esquece de quem você é. Então isso aqui é muito louco", desabafou ela, que acabou de se mudar para o Rio de Janeiro.

Paula revelou que ficou muito assustada com a fama repentina quado saiu do BBB e que começou a fazer terapia porque não estava preparada para lidar com a situação."Eu travei, não aguentei. Muito mais do que tirar foto, as pessoas queriam conversar", contou Paula sobre a primeira experiência com os fãs fora do reality.