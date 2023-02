BBB 23: Amanda, Bruno, MC Guimê e Paula estão no quarto paredão

Amanda, Bruno, MC Guimê e Paula disputam o voto do público no primeiro paredão quádruplo do BBB 23 e a eliminação será na próxima terça-feira, 14

Na noite deste domingo, 12, o primeiro paredão quádruplo do BBB 23 , da Globo, foi formado sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. O quarto paredão da temporada é disputado por Amanda, Bruno, MC Guimê e Paula, sendo que um deles será eliminado na próxima terça-feira, 14. Saiba como foi a formação do paredão :

Nesta semana, o paredão do BBB 23 começou a ser formado na quinta-feira, antes da prova do líder. Isso porque o Big Fone tocou na casa e foi atendido por Gustavo, o Cowboy. Ele ouviu a mensagem de que estava indicado ao paredão e deveria puxar outra pessoa para a berlinda. Ele escolheu Bruno. Porém, Cowboy escapou do paredão ao vencer a prova do líder. Assim, apenas Bruno continuou no paredão por causa do Big Fone.

Neste domingo, o paredão continuou a ser formado. Durante a noite, Amanda tentou dar a imunidade do Anjo para Antonio Cara de Sapato Jr, mas recebeu a notícia de que ele está imune por ter vencido a prova do Anjo junto com ela. Então, Amanda deu a imunidade para Aline Wirley . Logo depois, o líder Gustavo indicou MC Guimê ao paredão . “Não ia ser a minha opção da semana, mas eu já tive que por o Gaga pelo Big Fone. A segunda opção é o Guimê por estratégia de jogo, eu tenho afinidade com todos aqui dentro e é por estratégia mesmo. Eu acho que ele é jogador e quero saber qual é a força dele aqui e lá fora”, afirmou ele.

Na sequência, Key Alves usou o Poder Curinga , que nesta semana é um Superpoder. Ela teve a chance de indicar alguém direto para o paredão e escolheu indicar Paula . “Eu também sou uma pessoa que não tem treta com ninguém aqui dentro, mas também estou jogando. Hoje eu coloco a Paula por situações, atitudes e até características dela que não batem comigo em alguns pontos”, disse ela. Então, a casa fez a votação aberta na sala e os dois mais votados foram Fred Nicácio, com 11 votos, e Amanda, com 5 votos .

Por fim, os brothers Bruno, Fred Nicácio e Amanda fizeram a prova bate-volta e Fred Nicácio conseguiu escapar da berlinda.

Saiba quem votou em quem no quarto paredão do BBB 23:

Amanda votou em Fred Nicácio

Ricardo votou em Fred Nicácio

Bruna Griphao votou em Fred Nicácio

Aline Wirley votou em Fred Nicácio

Marvvila votou em Amanda

Cezar Black votou em Amanda

MC Guimê votou em Fred Nicácio

Key Alves votou em Amanda

Cristian votou em Fred Nicácio

Gabriel Santana votou em Amanda

Fred Nicácio votou em Amanda

Cara de Sapato votou em Fred Nicácio

Larissa votou em Fred Nicácio

Fred votou em Fred Nicácio

Domitila votou em Cristian

Sarah votou em Cristian

Paula votou em Fred Nicácio

Bruno votou em Fred Nicácio