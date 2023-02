Fátima Bernardes se joga no frevo ao curtir o carnaval com o namorado

Fátima Bernardes aparece dançando frevo ao pular o carnaval em Recife com o namorado, Túlio Gadêlha

A apresentadora Fátima Bernardes (60) foi curtir os dias de carnaval em Recife, Pernambuco, com a família. Ela apareceu com um prateado enquanto dançava frevo em um show. O vídeo foi feito e compartilhado pelo namorado dela, o político Túlio Gadêlha (35).

O rapaz registrou quando a amada estava se divertindo ao som do frevo e até arriscou alguns passos de dança. “Olha quem está aqui no Recife frevando na abertura do nosso Carnaval!”, disse ele na legenda.

Fátima e Túlio se conheceram no Rio de Janeiro, mas vivem um relacionamento à distância, já que ele vive no Recife e trabalha em Brasília. "Até agora estamos administrando do jeito que está. Acho que com a vida que tenho hoje, sem a obrigatoriedade de estar ao vivo todos os dias, me facilita. A gente teve uma vivência durante toda a pandemia, dele ficar no Rio e depois começar os trabalhos online. E vimos que a gente funciona juntos. Isso também foi legal", disse ela ao site Gshow.

Em outro momento, a comunicadora contou que ela e o namorado ainda não conversaram sobre ter filhos ou não. "De toda forma, vivo um outro momento. Poderia ser mãe do coração, mas não é o caso. Nunca tive essa conversa com Túlio, ele nunca manifestou a vontade de ser pai. A gente nunca diz nunca, mas hoje eu digo que não quero mais", disse ela ao Jornal Extra.

Atualmente, a apresentadora comanda o programa The Voice Brasil, da Globo.