Fátima Bernardes surge deslumbrante com o namorado e confunde fãs: "Casamento?"

Fátima Bernardes surge deslumbrante ao lado de Túlio Gadêlha; look parecia até digno de casamento

A apresentadora Fátima Bernardes deixou os seguidores encantados ao mostrar nesta quarta-feira, 1, o look que escolheu para acompanhar o namorado na posse dos Deputados Federais em Brasília.

Eleito com mais de 130 mil votos, Túlio Gadêlha apareceu feliz da vida com a amada. Para a ocasião, ela escolhe um conjunto de renda bege bem clarinho. Com transparência e sofisticação, o visual da global encantou.

"Dia lindo. Muita esperança no futuro. Muita esperança em dias melhores. Obrigado, Pernambuco", disse o deputado ao compartilhar as fotos nas redes sociais.

Nos comentários, só elogios para o casal. "Lindos demais", disse um. "Parece que vocês se casaram no civil", disse outro. "Pensei que era o casamento", brincou outro.

