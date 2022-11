Fátima Bernardes diz ter interesse em ter filhos com Túlio Gadelha

A apresentadora Fátima Bernardes assumiu que pensa em ter filhos com Túlio Gadelha

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 11h39

Fátima Bernardes (60) revelou no último domingo, 6, em entrevista para o Jornal Extra, que tem vontade de ter filhos com seu namorado Túlio Gadelha (34). Ela assumiu que o casal ainda não falou sobre isso, mas que não descarta a possibilidade no futuro.

"Poderia ser mãe do coração, mas (…) nunca tive essa conversa com Túlio, ele nunca manifestou a vontade de ser pai. A gente nunca diz nunca", contou. Segundo a apresentadora, se tiver que acontecer irá acontecer, mas ela não planeja ter mais filhos no momento.

A famosa é mãe de trigêmeos, fruto do seu ex-relacionamento com o jornalista William Bonner (58), e assumiu também que está muito feliz com o rumo que seus filhos estão tomando: "Tenho orgulho de perceber que criei três pessoas do bem. Essa é a nossa maior missão como mãe. Não tem regra nem garantia, mas deu tudo certo com os três. Então, acho que mereço folga nessa fase da vida", disse rindo.

