Fátima Bernardes revela fotos inéditas com Túlio Gadêlha em data especial

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha trocam homenagens românticas no aniversário de 5 anos de namoro com direito a fotos e vídeos de momentos intimistas

A apresentadora Fátima Bernardes (60) e o namorado, o político Túlio Gadêlha (34), esbanjaram romantismo nesta quarta-feira, 2. Isso porque os dois completaram cinco anos de namoro e trocaram declarações de amor nas redes sociais.

Os dois relembraram momentos marcantes e repletos de amor que viveram juntos nos últimos anos. Fátima compartilhou várias fotos do casal durante viagens e passeios. Por sua vez, Túlio compartilhou um vídeo com momentos intimistas do casal e também em festas.

"Do primeiro 2 de novembro até agora, foram 5 anos, 60 meses, 1825 dias, 43.800 horas e 2.628.000 minutos. E #cadaminutoimporta. Longe ou perto, juntos. Parabéns pra nós pelos nossos 5 anos, pela forma que encontramos de não deixar esse amor se apagar. Te amo", disse ela na legenda do seu post.

Em outro momento, Túlio declarou: "São 5 anos com ela. Deus foi bom comigo".

Confira os posts de Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha:

O namoro à distância de Fátima e Túlio

A apresentadora Fátima Bernardes deu alguns detalhes sobre como lida com o namoro à distância com Túlio Gadêlha em uma entrevita ao 'Saia Justa', GNT. Ela mora no Rio de Janeiro e o amado em Recife, Pernambuco, mas, segundo ela, os dois têm administrado muito bem a situação.

"Até agora estamos administrando do jeito que está. Acho que com a vida que tenho hoje, sem a obrigatoriedade de estar ao vivo todos os dias, me facilita. A gente teve uma vivência durante toda a pandemia, dele ficar no Rio e depois começar os trabalhos online. E vimos que a gente funciona juntos. Isso também foi legal", disse ela.