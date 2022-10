Fátima Bernardes revela detalhes de seu relacionamento à distância com Túlio Gadelha

Fátima Bernardes falou sobre o relacionamento com Túlio Gadelha, e como lidam com a distância e rotinas de cada um

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 13h58

Fátima Bernardes (60) revelou detalhes sobre o namoro à distância com o deputado Túlio Gadelha (34), na última quarta-feira, 26. Juntos desde 2017, a apresentadora deu alguns detalhes em uma entrevita ao 'Saia Justa', GNT sobre como os dois lidam com o dia a dia de cada um.

Ela mora no Rio de Janeiro e o amado em Recife, Pernambuco, mas, segundo ela, os dois têm administrado muito bem a situação.

"Até agora estamos administrando do jeito que está. Acho que com a vida que tenho hoje, sem a obrigatoriedade de estar ao vivo todos os dias, me facilita. A gente teve uma vivência durante toda a pandemia, dele ficar no Rio e depois começar os trabalhos online. E vimos que a gente funciona juntos. Isso também foi legal", disse ela.

Depois de dez anos apresentando o pro grama 'Encontro', Fátima Bernardes passará a apresentar o 'The Voice Brasil'. Ela desabafou sobre o desafio que está sendo esta mudança e as dificuldades.

"A gente nunca acha que está totalmente preparado. Eu sou extremamente exigente comigo mesma. Eu já gravei sete programas e no primeiro dia me senti como se tivesse começando na televisão. Isso é muito interessante para uma pessoa como eu que sou extremamente controladora", contou.

Fátima Bernardes participa de live com Lula e faz pergunta ousada: "Não vou acreditar"

A apresentadora Fátima Bernardes fez uma pergunta ousada ao candidato à presidência, Lula durante o videocast, O Brasil Pod+, de Paulo Vieira.

Fátima perguntou ao ex-presidentesobre a presença da mulher em seu possível governo. Ela comentou um pouco sobre a situação feminina atualmente no país: “Nós mulheres somos maioria da população, dos eleitores, temos mais escolaridade, mas ainda ganhamos menos e ocupamos poucos espaços de poder. O senhor disse que assim que terminar a apuração, o senhor vai imediatamente começar a trabalhar no seu ministério”, despois de contextualizar ela perguntou: "Que papel as mulheres terão nesse ministério? E o senhor pensa em convidar a senadora Simone Tebet para o seu governo de alguma maneira? Não me diga que o senhor ainda não conversou com ela sobre isso, porque eu não vou acreditar!”.

O candidato respondeu: "Eu não quero sentar na cadeira antes de ganhar as eleições. Eu quero primeiro ganhar para depois começar a montar equipe. Porque, se eu começar a montar agora, eu ganho muito mais inimigo do que amigo”, e ainda completou: "Eu posso te dizer Fátima, que nós vamos ter muitas mulheres no governo! Não só porque são maioria, mas porque já está provado que mulher não é sexo inferior, não é sexo frágil, que a mulher tem capacidade e as vezes mais inteligência que o homem".