Fátima Bernardes participa de live com Lula e faz pergunta ousada: "Não vou acreditar"

Apresentadora Fátima Bernardes fez questionamento ousado para o candidato Lula e o colocou na parede

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 09h20

A apresentadora Fátima Bernardes fez uma pergunta ousada para o candidato à presidência, Lula. O questionamento foi feito durante a participação que a jornalista fez no videocast, O Brasil Pod+, de Paulo Vieira.

Aproveitando o espaço, a nova chefe do The Voice Brasil aproveitou para perguntar ao ex-presidente a respeito da presença da mulher em seu possível governo. Antes disso, ela comentou um pouco sobre a situação feminina atualmente no país, colocando-o contra a parede.

“Nós mulheres somos maioria da população, dos eleitores, temos mais escolaridade, mas ainda ganhamos menos e ocupamos poucos espaços de poder. O senhor disse que assim que terminar a apuração, o senhor vai imediatamente começar a trabalhar no seu ministério”, falou.

E continuou a pergunta: "Que papel as mulheres terão nesse ministério? E o senhor pensa em convidar a senadora Simone Tebet para o seu governo de alguma maneira? Não me diga que o senhor ainda não conversou com ela sobre isso, porque eu não vou acreditar!”.

Sem responder diretamente o que a apresentadora havia perguntado, Lula disse: "Eu não quero sentar na cadeira antes de ganhar as eleições. Eu quero primeiro ganhar para depois começar a montar equipe. Porque, se eu começar a montar agora, eu ganho muito mais inimigo do que amigo”.

Em seguida o candidato acrescentou: "Eu posso te dizer Fátima, que nós vamos ter muitas mulheres no governo! Não só porque são maioria, mas porque já está provado que mulher não é sexo inferior, não é sexo frágil, que a mulher tem capacidade e as vezes mais inteligência que o homem".

Fátima Bernardes consola filha de Susana Naspolini

A filha de Susana Naspolini, Julia, de 14 anos, recebeu o apoio de Fátima Bernardes após dar a notícia de que a mãe havia falecido nesta terça-feira, 25, em um hospital em São Paulo.

Na rede social, a apresentadora compartilhou uma foto ao lado da repórter para homenageá-la e mandou um recado para a jovem.

"Infelizmente, a querida @susananaspolini se foi hoje. Ela era doce, feliz, guerreira, uma mãe apaixonada, uma profissional talentosa e encantada com o jornalismo. Sabia olhar, falar e ouvir as pessoas", teceu elogios para a colega de emissora.

E mostrou seu apoio para a filha da jornalista: "Meu beijo sincero na Júlia e em toda a família, amigos e os milhares de fãs que conquistou com seu brilhantismo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!