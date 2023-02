Fã pergunta se Lucas Lucco é gay em camarote e ele rebate: "Tenho cara?"

Fã pergunta se Lucas Lucco é gay; cantor marcou presença em camarote na Sapucaí neste domingo (19)

O cantor Lucas Lucco (31) foi flagrado em um diálogo inusitado em um camarote na Sapucaí na madrugada desta segunda-feira, 20. Solteiro, o sertanejo foi questionado por uma fã sobre sua sexualidade.

É que uma mulher parou o cantor e quis saber se ele é gay. "Não sou boiola. Tenho cara de boiola?", brincou ele diante da questão. O relato foi do jornal 'Extra', que estava no local.

Não satisfeita, a mulher ainda quis saber se ele ficaria com Luan Santana. Ele respondeu que "jamais". O papo foi se estendendo e o cantor chegou a citar um outro sertanejo que, em sua opiniã, tem "cara de boiola". Será?

Recentemente, o cantor precisou cancelar suas próximas apresentações após ter sido diagnosticado com dengue. Nos Stories de seu Instagram, a equipe do artista compartilhou um comunicado com os fãs, informando sobre o estado de saúde de Lucco.

"A equipe de Lucas Lucco informa que devido ao diagnóstico positivo para dengue, as participações e shows que o cantor realizaria essa semana estão sendo cancelados", dizia o início do aviso.

Vale lembrar que Lucas Lucco é pai de Lucca, de um ano, fruto do relacionamento antigo com Lorena Carvalho. Recentemente, o cantor falou da ex em papo com os fãs. "Você ainda pensa em Lorena?", questionou uma internauta. "Claro, penso muito. Ela é mãe do meu filho lindo. E uma mãe incrível...", admitiu Lucas.