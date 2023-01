Lucas Lucco cancela shows após recomendação médica

Aos 31 anos, o cantor Lucas Lucco revela que está doente e precisa cancelar apresentações que estavam marcadas para ficar de repouso

O cantor Lucas Lucco (31) precisou cancelar suas próximas apresentações após ter sido diagnosticado com dengue.

Nos Stories de seu Instagram, na noite de terça-feira, 17, a equipe do artista compartilhou um comunicado com os fãs, informando sobre o estado de saúde de Lucco.

"A equipe de Lucas Lucco informa que devido ao diagnóstico positivo para dengue, as participações e shows que o cantor realizaria essa semana estão sendo cancelados", dizia o início do aviso.

Na sequência, tranquilizaram os seguidores com a notícia de que ele está bem. "Lucas encontra-se em recuperação e, por recomendação médica, permanecerá em repouso. Agradecemos ao carinho e compreensão e todos", completou a nota.

Vale lembrar que Lucas Lucco é pai de Lucca, de um ano, fruto do relacionamento antigo com Lorena Carvalho. Recentemente, o cantor falou da ex em papo com os fãs. "Você ainda pensa em Lorena?", questionou uma internauta. "Claro, penso muito. Ela é mãe do meu filho lindo. E uma mãe incrível...", admitiu Lucas.

Confira o comunicado da equipe de Lucas Lucco:

