Lucas Lucco fala sobre ex-esposa: "Penso muito"

Lucas Lucco se separou da esposa em março deste ano; os dois são pais de Luca, de 1 ano e 9 meses

O cantor Lucas Lucco (31) abriu uma caixa de perguntas nos stories do seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 29, para interagir com os fãs.

Um deles questionou se o artista ainda pensa em Lorena Carvalho (30), sua ex-esposa e mãe de seu filho Lucca, de 1 ano e 9 meses.

"Você ainda pensa em Lorena?", questionou a internauta. "Claro, penso muito. Ela é mãe do meu filho lindo. E uma mãe incrível...", admitiu Lucas.

Em 18 de março deste ano, Lucas Lucco anunciou o término com Lorena Carvalho após 8 anos juntos. Por meio das redes sociais, ele compartilhou uma foto ao lado da ex e fez um texto sobre o assunto.

"Vou tentar ser breve porque dói demais escrever cada uma dessas linhas. Conheci a Lorena em um camarim em 2013. Foi amor à primeira vista. Toda nossa estrada juntos rendeu uma linda história e um filho lindo", começou o cantor.

"A Lorena me deu muito amor, muito carinho, respeito, ótimas lições, amizade e muito apoio nos momentos mais felizes e, também, nos mais difíceis da minha vida até aqui. Não tenho condições de traduzir em palavras a gratidão por tantos anos ao lado de uma pessoa tão incrível", finalizou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lucco (@lucaslucco)

BBB 23: Cantor sertanejo é cotado para o camarote, diz colunista

O elenco do Big Brother Brasil 23 começa a ser fechado nos bastidores da Rede Globo. Ainda sem confirmações oficiais da emissora carioca, as especulações circulam pela internet.

Tanto que, o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, revelou um nome de famoso que pode integrar o elenco do camarote do reality show.

De acordo com o colunista, Lucas Lucco já fechou o contrato com a Globo para participar. Por enquanto, o nome dele não foi confirmado oficialmente ou negado.

A produção do BBB tem a tradição de apenas confirmar a lista de participantes poucos dias antes da estreia da nova temporada.