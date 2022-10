Lucas Lucco comemora aniversário da ex-esposa, Lorena Carvalho: "Você é um mulherão"

O cantor sertanejo Lucas Lucco recordou fotos com Lorena Carvalho e prestou uma linda homenagem no aniversário dela

Lucas Lucco(31) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos ao lado de sua ex-esposa, Lorena Carvalho.

Nesta quinta-feira, 27, a influenciadora digital completou mais um ano de vida, e ganho uma linda homenagem do cantor sertanejo, que recordou algumas fotos em que os dois aparecem sorridentes, inclusive, uma com o filho do casal, Luca (1).

"Lorens, você é um mulherão. Uma mãe tão incrível pro nosso filho que eu não sei nem descrever! Tive a oportunidade de viver 8 anos ao seu lado como namorado/marido e conheço esse coração tão grande e essa alma bonita que ce tem", afirmou o artista no começo da publicação.

E completou a homenagem agradecendo a amizade dos dois. "Parabéns pelo seu aniversário! Que Deus te abençoe e ilumine muito. Estarei sempre orando pela sua felicidade!!! Obrigado pela sua amizade @lorenacarvalhod", finalizou.

Vale lembrar que em março deste ano Lucas Lucco anunciou o fim de seu casamento com Lorena. Os dois estavam juntos há oito anos e são pais de Luca (1). Na ocasião, o cantor relembrou alguns registros ao lado da agora ex-esposa e deixou uma mensagem de gratidão pela história que viveram juntos.

"Vou tentar ser breve porque dói demais escrever cada uma dessas linhas. Conheci a Lorena em um camarim em 2013. Foi amor à primeira vista [...] O nosso ciclo como marido e esposa chegou ao fim, mas temos uma história que já começou a ser escrita, como pais, ao lado do nosso filho que é tão amado. Escrevo isso em respeito a vocês, que nos acompanham aqui todos os dias. Agradeço muito por todo o carinho conosco e peço que respeitem esse momento delicado pra mim e pra ela. Muito obrigado", escreveu ele na ocasião.

Confira a homenagem de Lucas Lucco para Lorena Carvalho:

