Emanuelle Araújo solta o verbo sobre destaque de influencers na mídia: "Ressignificar"

Atriz Emanuelle Araújo se pronunciou sobre escalação de influenciadores para trabalhar com dramaturgia

A atriz Emanuelle Araújo (46) revelou que é uma entusiasta quando o assunto envolve a escalação de influenciadores para trabalhar na dramaturgia. No entanto, a famosa acha necessário que exista um estudo aprofundado sobre as novas formas de se comunicar com a juventude.

Em entrevista à CARAS Brasil, Emanuelle, que recentemente foi eliminada do The Masked Singer Brasil (TV Globo), garantiu que não é preconceituosa quanto ao tema e torce para que a indústria ache um meio termo.

"Sou uma pessoa muito pouco julgadora, porque eu sou pesquisadora. Eu acho que o mundo vai mudando mesmo e as pessoas vão tendo novas formas de comunicação, então não sou contra nada. Eu só acho o seguinte: o que você tá achando que é novo, tem que ter base, só isso", disparou a famosa, que acabou de estrear na série Olhar Indiscreto, da Netflix.

"A gente não tem que achar que é ruim, a gente só tem que dizer quem está afim de uma nova comunicação, que eu acho que existe uma nova comunicação", defendeu Emanuelle, que ainda completou: "Existe uma nova forma de lidar com essa juventude com mil outras linguagens, então nós também temos que nos ressignificar. Todo mundo tem que estar atrás do que tá rolando, porque é a comunicação do momento".

Desde o ano passado, nomes como Jade Picon e Rafa Kalimann entraram no centro da discussão após serem escaladas para produções da TV Globo. Investindo na carreira de atriz, as ex-BBBS foram barradas pelo sindicato dos atores e detonadas por profissionais da área.

Emanuelle Araújo no camarote Folia Tropical (FOTO: Fernanda Chaves/Caras BRASIL)

EMANUELE FICOU DIVIDIDA ENTRE SALVADOR E RIO DE JANEIRO

Conhecida por seu trabalho como vocalista da Banda Eva nos anos 90, a cantora Emanuelle Araújo faz questão de passar alguns dias no Carnaval de Salvador. Figurinha carimbada na festa do momo, ela falou como consegue manter a ponte aérea entre Rio de Janeiro e Salvador.

"Já tô meio velha, mas independente de qualquer coisa, é amor mesmo. Eu acho que o Carnaval é um momento de Catarse do Brasileirão. Eu acho que a gente passou por muitas coisas difíceis, não podemos deixar de falar disso, foram muitas tragédias. É um tempo em que a gente está disponível a ser feliz e doa a quem doer. O brasileiro sabe fazer isso em qualquer região", declarou a artista.