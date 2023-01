Por que Rafa Kalimann não pode atuar em novela? Entenda o caso

Influenciadora Rafa Kalimann foi escalada para a novela Vai na Fé, da TV Globo, mas corre o risco de não aparecer

Conhecida por seu trabalho como influencer e apresentadora, Rafa Kalimann (29) está tentando seguir a carreira de atriz em 2023, mas tem encontrado problemas. Escalada para a novela Vai na Fé, da TV Globo, a ex-BBB corre o risco de não aparecer na produção.

Mas Rafa pode atuar em novelas? Segundo informações do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro (Sated-RJ), ela não pode! Isso porque a influenciadora não possui registro profissional, o popular DRT . Sendo assim, ela não está apta para trabalhar no meio artístico .

"A atitude [da Globo] desrespeita a lei 6533/78 e a convenção coletiva de trabalho, além de descredibilizar a própria emissora, o sindicato e causando constrangimento a própria trabalhadora que fica exposta em caso de negativa ao pedido", disse Hugo Gross, em entrevista ao Terra.

Vale destacar que esta não é a primeira vez que Rafa passa por uma dificuldade parecida. No último ano, ela precisou de uma liberação especial do próprio Sated para conseguir atuar na série Rensga Hits, do Globoplay.

Mas apesar de ter conseguido fazer sua estreia como atriz em 2022, por enquanto esse deve ser seu único papel na teledramaturgia. Conforme Hugo Gross, o sindicato não está disposto a conceder mais uma liberação para a namorada de José Loreto (38).

"Foi apenas para este produto [Rensga Hits], continua sem o registro profissional. O Sated irá lutar sempre a favor da categoria e vamos usar dos meios legais para tal defesa, sempre com união e determinação", disse o presidente.

Mas Rafa não é a única ex-BBB que tem esbarrado em problemas com trabalhos na área artística. Jade Picon (21) também passou pelo mesmo ao ser escalada para ser protagonista de Travessia. Na época, o sindicato também fez uma liberação especial e exigiu que a emissora pagasse uma taxa mensal equivalente a 20% do contrato total da influenciadora.