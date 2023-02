Desmascarada, Emanuelle Araújo mostra bastidores do The Masked Singer: "Experiência maravilhosa"

A atriz e cantora Emanuelle Araújo falou sobre a experiência de participar do The Masked Singer ao lado de Tatau

Emanuelle Araújo (46) usou as redes sociais para falar sobre sua participação no The Masked Singer, da TV Globo. A atriz competiu ao lado de Tatu (54), vocalista do grupo Araketu, usando a fantasia de Romeu e Julieta, e eles foram desmascarados neste domingo, 19.

Em seu perfil no Instagram, a atriz e cantora compartilhou várias fotos e vídeos dos bastidores de sua preparação para o programa e falou sobre a experiência que viveu. Além disso, a artista também dedicou o desafio a sua sobrinha, Sofia, que faleceu um pouco antes de ser convidada para fazer parte do reality musical.

"Que experiência doida e maravilhosa!! Que delícia estar ao seu lado meu amigo, meu irmão tão amado @tatauoficial! Foi massa @maskedsingerbr. Obrigada a todos deste programa mágico, minha amada @ivetesangalo, jurados e minha guardiã maravilhosa Lari!", disse ela no começo da atração.

Depois, Emanuelle também agradeceu o carinho do público após ser desmascarada. "Obrigada a todos vocês por estarmos nos assuntos mais comentados! Vocês não imaginavam que era a gente mesmo?! Kkkkk. Minha princesa SOFIA é tudo pra você!", finalizou.

