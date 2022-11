Emanuelle Araújo lamenta morte da sobrinha: ''Dor de rasgar o peito''

Sobrinha de Emanuelle Araújo faleceu aos 8 anos após ser diagnosticada com doença no coração

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 14h08

A atriz Emanuelle Araújo (46) lamentou neste fim de semana a morte de sua sobrinha, Sofia, de oito anos. A filha de seu irmão, que já estava internada há um tempo, estava sendo tratada após descobrir uma cardiopatia congênita.

Com uma foto ao lado da garota, a artista contou a triste notícia e desabafou sobre ter perdido a sobrinha tão jovem.

"Amor para todo o sempre. Minha Pequena Flor. Essa dor de rasgar o peito nunca será maior do que meu amor por você. Obrigada obrigada obrigada obrigada obrigada obrigada . Descanse e Renasça, minha sapeca. Você merece a eternidade de todas as alegrias e doces travessuras dignas do seu espírito. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Toda a minha gratidão à todas as mensagens e carinho que temos recebido. É impressionante como esta energia de amor nos conforta. Nossa Gigante Pequena Flor, está em paz", declarou a famosa.

Em outra publicação, Emanuelle Araújo já havia feito uma homenagem para a menina. "Em meio a muita dor existe muito, muito mais Amor. O suficiente para vir aqui e reverenciar a minha bailarina. Sofia sempre gostou de aplausos e por isso espalho a vocês que essa criança gigante voou para as estrelas entre anjos e muita luz, dando saltos e piruetas dignos da sua liberdade e coragem. Ela sempre sonhou em ser bailarina e desde que eu a presenteei com uma roupa de Ballet ela já se tornou uma", contou a tia.

"Porque pra Sofia basta sonhar pra ser, deixando de lado qualquer limitação física por sua cardiopatia congênita. Desde que ela nasceu, em 09/04/2014, revolucionou a vida da nossa família. A minha vida. Eu me reconheci nela. E nesse espelho mágico reaprendi a andar e respirar junto com ela. Há oito anos vivo uma alegria esfuziante com a sua presença e personalidade forte e divertida. A troca de amor mais bonita da minha vida. Sofia é EVOLUÇÃO. E eu aqui, publicamente, prometo honrá-la até o último momento da minha vida. Peço a quem lê está mensagem um pensamento de luz pra esse grande espírito. E uma salva de palmas pra minha linda bailarina. Te amo meu irmão Deco, minha cunhada Liu e meu sobrinho Pipo. Te amo eternamente, minha Pipa! Sua Tia Elinha estará sempre com você! Você é livre. Você é livre. Você é livre… Meu amor… eternamente", homenageou a menina.

Emanuelle Araújo emociona com fotos da sobrinha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emanuelle Araujo (@emanuellearaujo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emanuelle Araujo (@emanuellearaujo)

Emanuelle Araújo celebra 3 anos ao lado de Fernando Diniz

Emanuelle Araújo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos ao lado do marido, Fernando Diniz, e contou que eles completaram três anos juntos em 2022.

"Meu Amor. Meu parceiro de Rio, Bahia, Minas e SP. De farra, pista, pandemia, Love, trampo, corre e Natação no mar 6 da manhã. Hoje 3 anos com você que já parecem uma vida inteira. 4 meses da celebração mágica da nossa união. É só o começo. Te amo pra sempre. Bora que tem muito mais pra gente viver. @nandodiniz", declarou a artista na legenda.

