Em turnê pelo Brasil, Jesus Luz equilibra carreira e mira novos projetos: 'Foco total'

Equilibrando carreiras de modelo, DJ internacional e ator, Jesus Luz curte Carnaval focado na carreira

Jesus Luz (36), que tem uma carreira artística bem diversificada, não vai aproveitar o Carnaval para descansar. Equlibrando as carreiras de modelo, DJ internacional e ator, o astro está em turnê pelo Brasil e mira novos projetos. Em entrevista à CARAS Brasil, Jesus Luz garantiu que está focado na vida profissional e com a cabeça bem centrada em seus objetivos.

DJ reconhecido internacionalmente, Jesus Luz está em turnê pelo Brasil. Ele garantiu o sucesso dos shows entre a plateia, principalmente, nordestina. "Estou em turnê tocando pelo Brasil, bombando no nordeste", afirmou ele.

Com diversos caminhos se desenrolando na carreira, Jesus Luz explicou que sua vibe neste Carnaval está totalmente focada na vida profissional: "No momento foco total no trabalho e nos shows! A minha cabeça está muito centrada".

Jesus Luz ainda garantiu que irá participar do famoso espetáculo Paixão de Cristo, em Pernambuco. Fazendo jus ao próprio nome, Jesus Luz irá interpretar Jesus Cristo na encenação ao ar livre. "Vou fazer Jesus Cristo na Paixão de Cristo em Pernambuco da Alagoinha. Na expectativa dessa experiência incrível", contou ele em entrevista à CARAS Brasil.

O ator já tinha participado da produção em 2017, antes de estacionar a carreira de ator para focar no trabalho com a música. Posteriormente, ele ainda atuou na série Reality Z, da Netflix, em 2020.

VIDA AMOROSA DE JESUS LUZ

O modelo, que ficou conhecido por ter um relacionamento amoroso com a cantora Madonna (64) em 2009, voltou aos radares da mídia no início de 2023 após o término de seu namoro com a modelo Aline Campos (35). Os dois ficaram juntos por sete meses e se encontraram novamente no Carnaval deste ano. Jesus Luz e a ex curtiram a folia no mesmo camarote na sexta-feira, 17, durante a primeira noite de desfiles da Série Ouro, o Grupo de Acesso do Rio de Janeiro.