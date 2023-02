Aline Campos fala da relação com Jesus Luz após término do namoro: "Eu o amo muito"

Aline Campos quebrou o silêncio, pediu respeito e falou da relação com Jesus Luz após o término do namoro

Aline Campos (35) tem vivido o verão com leveza após o término do namoro com o modelo Jesus Luz (36). Eles anunciaram o fim da relação em janeiro deste ano.

Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, ela também falou sobre o assunto.

"Desde que terminei o namoro, estou muito focada no trabalho, curtindo com meu filho (Nathan, de 12 anos). Estou num momento de me desconectar do meu namorado, que é meu amigo. Eu o amo muito. E agora não consigo nem pensar em me relacionar de novo. Está tudo fluindo. Terminamos de forma amigável. Pensamos da mesma forma. Nós nos falamos bastante como amigos. Temos cachorro, gato, carinho um pelo outro... Já éramos amigos antes. (O término) não é fácil justamente por termos um relacionamento tão bom. Pena que a relação não está sendo tão leve como amiga, mas a gente sabe que ... O importante é cada um de nós estar bem e deixar a coisa fluir. A gente nunca sabe o dia de amanhã", desabafou.

A carioca admite receber mensagens desrespeitosas de seguidores e conta que maledicências envolvendo o nome dos dois pesaram na relação, meses atrás.

"O pior já passou. A mentirada que a gente viveu no início do relacionamento ( Jesus Luz teve o nome envolvido em notícias de que teria se envolvido com Aline quando ainda estava casado). Aí veio o burburinho do assunto quando a gente terminou... Mas tanto eu quanto ele vivemos uma vida exposta há mais de 12 anos. A gente tenta levar uma situação de injustiça, de ódio, não lendo comentários e focando no que a gente sabe que é verdade. As pessoas gostam de estipular coisas. E às vezes não se trata de ilusão. Eu e ele aprendemos que o melhor a fazer é respirar fundo. Às vezes, a gente se posiciona porque tem gente que quer se conectar com a nossa verdade. Mas não dá para fazer com que todos se conectem. Tem gente que não consegue", contou.