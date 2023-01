Aline Campos constrói casa para seus 16 gatos: "Tudo foi adaptado para eles"

O espaço de Aline Campos para os pets tem brinquedos, área externa e até música

Aline Campos (35) abriu a casa que construiu para os seus 16 gatos. A atriz planejou um espaço personalizado para os animais, com brinquedos, área externa e até música.

"E sim, eles ouvem música com frequência solfeggio acima de 432HZ diariamente, pra não ficarem estressados, evitando doenças e os deixando mais felizes! Tem que ser bem baixinho, senão estressa também. Eles tem a audição muito sensível e apurada!", explicou.

Ela contou que quando vivia em um apartamento, conseguia deixá-los soltos, mas ao se mudar para uma casa, havia o risco dos gatos fugirem.

"Seria meu sonho ter os gatos soltos nos jardim, na cama, mas aqui existem riscos e por isso construi essa casa, fora doenças, se um se contamina, eles contaminam todos os outros", justificou.

O espaço ainda foi pintado em cores alegres. "Tudo foi adaptado para que eles se sentissem bem e com saúde", completou.

Aline Campos desmente boatos e supostas traições de Jesus Luz

O término relâmpago do relacionamento de Aline Campos e Jesus Luz (35) deu o que falar entre os internautas. No último sábado, 14, a modelo resolveu quebrar o silêncio e fez seu primeiro pronunciamento oficial para desmentir os boatos que estão circulando na web.

Aline desabafou. "Não queria estar aqui esclarecendo isso, nesse momento delicado. Mas senti que era necessário, diante de tanta mensagem injusta que desde o início do nosso relacionamento, infelizmente, recebemos de algumas pessoas", iniciou.

Na sequência, ela afirmou que os dois não se relacionaram quando ele ainda era casado, e que ainda ama o modelo, mas terminou o relacionamento por decisão de ambos. "Eu nunca fiquei com ele enquanto ele estava se relacionando (...) por mais que seria rápido. Eu não escolheria me relacionar com um cara que acabou de terminar um relacionamento", disse.