Aline Campos desmente boatos e supostas traições do ex-Jesus Luz: “Foi inevitável!"

Aline Campos quebrou o silêncio, pediu respeito e revelou que nunca ficou com Jesus Luz quando ele era casado

O término relâmpago do relacionamento de Aline Campos e Jesus Luz (35) deu o que falar entre os internautas! No último sábado, 14, a modelo resolveu quebrar o silêncio e fez seu primeiro pronunciamento oficial para desmentir os boatos que estão circulando na web.

Após a repercussão da separação, Aline desabafou em sua rede social. "Não queria estar aqui esclarecendo isso, nesse momento delicado. Mas senti que era necessário, diante de tanta mensagem injusta que desde o início do nosso relacionamento, infelizmente, recebemos de algumas pessoas", iniciou na legenda da postagem.

Na sequência, ela afirmou que os dois não se relacionaram quando ele ainda era casado, e que ainda ama o modelo, mas terminou o relacionamento por decisão de ambos. "Eu nunca fiquei com ele enquanto ele estava se relacionando (...) por mais que seria rápido. Eu não escolheria me relacionar com um cara que acabou de terminar um relacionamento", disse.

Devastada, Aline Campos, disse que vai precisar de um longo período para se recuperar desse momento tão difícil. "Isso é muito triste de ver, nunca fiquei com ele quando era casado. Coloquem a mão no coração de vocês, na consciência e comecem a pensar: 'e se a Aline está falando a verdade?' Foi inevitável", pediu ela.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ALINE CAMPOS NA ÍNTEGRA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Campos (@soualinecampos)

O TÉRMINO

O relacionamento de Aline Campos e Jesus Luz chegou ao fim! Após sete meses de relacionamento, os dois decidiram seguir caminhos diferentes e anunciaram o término do namoro nas redes sociais na tarde deste sábado, 14.

"7 meses de muito amor e aprendizados, mas daqui pra frente decidimos, juntos, seguir como os bons amigos que sempre fomos. Foi uma troca muito intensa, e bota intensa nisso!! Fomos tão felizes nesse tempo, literalmente colados, que os 7 meses parecem 2 anos", disseram no começo da publicação conjunta.

"Como é especial viver um amor com união, parceria, cuidado, amizade… e mesmo que dure menos tempo do que se imagina. Algumas experiências da vida nos mostram que temos muito o que aprender, cada um de nós… cada um de vocês. E por isso escolhemos aprender afastados, pra que esse amor não se torne dor. Abrir mão e deixar ir, mesmo quando dói, é uma grande prova de amor", acrescentaram.