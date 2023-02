De vestido transparente, Yasmin Brunet deixa roupa íntima à mostra

Em camarote de Carnaval, Yasmin Brunet chamou a atenção ao surgir com look transparente

A modelo Yasmin Brunet (34) arrasou em mais uma aparição com look ousado e cheio de estilo. Para curtir um camarote neste sábado, 18, a famosa apostou em um vestido com transparência e chamou a atenção.

Usando a peça de cor clara com alguns "vazamentos", a loira deixou a roupa íntima em evidência e ostentou sua silhueta escultural na peça curtinha.

Nos pés, Yasmin Brunet apostou em sandálias gladiadoras com salto e optou por uma maquiagem iluminada com os cabelos ondulados.

Ainda nos últimos dias, a famosa causou ao aparecer sem calcinha em fotos na web. O look brilhante deixou à mostra suas curvas tatuadas e bronzeadas.

Veja o look de Yasmin Brunet:

Fotos: Adão/Agnews

Gabriel Medina abre o jogo sobre o fim de seu casamento com Yasmin Brunet: "Não funcionou"

Gabriel Medina (29) falou abertamente sobre o fim de seu casamento com Yasmin Brunet (34) na segunda temporada da série 'Make or Break: na crista da onda', da Apple TV+. Os dois, vale lembrar, oficializaram a união de forma discreta no final de 2020, contudo, decidiram colocar um ponto final na relação em janeiro de 2022.

Segundo o UOL Esporte, que teve acesso a alguns dos episódios, o surfista falou sobre a separação e o período em que deu uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental, em meio a diversas polêmicas envolvendo sua família.

No documentário, Medina afirmou que as pessoas viam "sua vida perfeita" na internet, mas não tinha ideiam dos problemas que havia "por trás das câmeras". "De fora, você vê minha vida, uma vida perfeita. Mas eu sou humano, sabe?", desabafou ele, que em seguida falou sobre o seu casamento não ter dado certo. "Eu tinha uma linda esposa, mas no fim não funcionou", afirmou.