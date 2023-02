Sem calcinha, Yasmin Brunet deixa web babando ao posar de vestido brilhante: ''Que mulher''

Modelo Yasmin Brunet dispensa roupa íntima e choca com corpaço ao empinar o bumbum para foto com look transparente

A modelo Yasmin Brunet (34) roubou a cena na web ao compartilhar um clique em que aparece com um look ousadíssimo, que evidenciou suas curvas!

Nesta quarta-feira, 15, a loira usou seu Instagram para exibir o look escolhido para um baile de Carnaval famoso. Na imagem, feita pelo fotógrafo Gabriel Farhat, a famosa deixou os fãs babando ao posar empinando o bumbum com um vestido transparente.

Com seus longos cabelos soltos, a filha de Luiza Brunet chocou ao surgir com o look de pedras brilhantes, sem roupa íntima por baixo. Esbanjando sensualidade no clique, Yasmin deixou algumas de suas tatuagens à mostra e a marquinha de biquíni do sol. "Um emoji pra essa foto", escreveu na legenda da postagem.

Os seguidores não pouparam elogios à artista, que foi anunciada como musa da Grande Rio no Carnaval deste ano. "Perfeitamente linda!", "Rabo de sereia", "Deusa", "O cabelo magnífico", "Que mulher é essa? Minha linda, você é simplesmente maravilhosa", "Gata e sexy", exaltaram. "Medina deve chorar até hoje", disparou ainda uma internauta.

Confira a foto de Yasmin Brunet:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin (@yasminbrunet)

Gabriel Medina abre o jogo sobre fim do casamento com Yasmin Brunet

Gabriel Medina (29) falou abertamente sobre o fim de seu casamento com Yasmin Brunet na segunda temporada da série Make or Break: na crista da onda, da Apple TV+. Os dois, vale lembrar, oficializaram a união de forma discreta no final de 2020, contudo, decidiram colocar um ponto final na relação em janeiro de 2022.

Segundo o UOL Esporte, que teve acesso a alguns dos episódios, o surfista falou sobre a separação e o período em que deu uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental, em meio a diversas polêmicas envolvendo sua família.

No documentário, Medina afirmou que as pessoas viam "sua vida perfeita" na internet, mas não tinha ideia dos problemas que havia "por trás das câmeras". "De fora, você vê minha vida, uma vida perfeita. Mas eu sou humano, sabe?", desabafou ele, que em seguida falou sobre o seu casamento não ter dado certo. "Eu tinha uma linda esposa, mas no fim não funcionou", afirmou.

