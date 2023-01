Yasmin Brunet é anunciada como musa da Grande Rio e celebra: ''Seguir os passos da minha mãe''

Modelo Yasmin Brunet, filha de Luiza Brunet, vai desfilar como musa da Grande Rio no Carnaval 2023 e pede: ''Sem pressão, galera!''

A modelo Yasmin Brunet (34) é a nova musa da Grande Rio! Seguindo os passos da mãe, Luiza Brunet, a loira vai desfilar com a escola de samba carioca no Carnaval 2023!

Na noite de terça-feira, 24, a influenciadora digital foi anunciada como musa quadra da agremiação, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em seu feed no Instagram, a empresária comemorou a conquista e se disse honrada pela oportunidade de desfilar na Marquês de Sapucaí, citando o legado de sua mãe como rainha de bateria de diversas escolas, e que vai voltar a desfilar na Portela este ano.

Em uma das imagens, Yasmin aparece ao lado da cantora Pocah, que também é musa da Grande Rio. Em um vídeo, David Brazil anuncia a chegada da modelo à escola de samba.

"Ontem fui apresentada como musa da @granderio e não poderia estar mais feliz em seguir os passos da minha mãe que foi e sempre será um dos grandes ícones do carnaval carioca. Obrigada por me receberem tão bem como parte dessa família Grande Rio", iniciou ela.

Em seguida, Yasmin pediu para que o público seja compreensivo com sua experiência no Carnaval. "VAI SER LINDO! (Sem pressão galera kkk! Eu quero me divertir e fazer meu melhor para representar minha escola que me recebeu com todo coração)", escreveu ainda.

Yasmin Brunet é anunciada como musa da Grande Rio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet aparece tomando banho e eleva temperatura na web

Yasmin Brunet decidiu esquentar a internet na manhã de quarta-feira, 25! Em suas redes sociais, a loira compartilhou momentos de relaxamento e intimidade com seus seguidores, mostrando detalhes de seu banho matinal. Nua, ela deixou os seguidores loucos com suas diversas tatuagens pelo corpo e suas curvas esculturais.

Yasmin gravou o momento de mais intimidade de seu dia, pois queria mostrar para seus fãs como são os cuidados que ela tem com seus longos cabelos, mostrando especificamente quais são os produtos que utiliza de sua própria marca.

No vídeo publicado nos stories de seu perfil oficial no Instagram, a modelo apareceu totalmente nua, lavando suas longas madeixas embaixo d’água. Além disso, passa um shampoo em seu cabelo. Nas imagens, podemos ver as tatuagens de Yasmin, uma no pescoço, uma no ombro, outra na costela, uma no braço e uma na parte de baixo de sua cintura.

