Gabriel Medina abre o jogo sobre o fim de seu casamento com Yasmin Brunet: "Não funcionou"

Gabriel Medina (29) falou abertamente sobre o fim de seu casamento com Yasmin Brunet (34) na segunda temporada da série 'Make or Break: na crista da onda', da Apple TV+. Os dois, vale lembrar, oficializaram a união de forma discreta no final de 2020, contudo, decidiram colocar um ponto final na relação em janeiro de 2022.

Segundo o UOL Esporte, que teve acesso a alguns dos episódios, o surfista falou sobre a separação e o período em que deu uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental, em meio a diversas polêmicas envolvendo sua família.

No documentário, Medina afirmou que as pessoas viam "sua vida perfeita" na internet, mas não tinha ideiam dos problemas que havia "por trás das câmeras". "De fora, você vê minha vida, uma vida perfeita. Mas eu sou humano, sabe?", desabafou ele, que em seguida falou sobre o seu casamento não ter dado certo. "Eu tinha uma linda esposa, mas no fim não funcionou", afirmou.

O retorno ao surf

O documentário ainda abordou a volta de Gabriel ao surf após ele ficar um período longe das competições na primeira metade da temporada de 2022 para cuidar da saúde mental.

Além disso, eles também mostraram como Gabriel sofreu ao ver sua vida sendo exposta na mídia. "Ver sua vida nos noticiários, imagine o que ele está passando", disse seu técnico, Andy King. Medina ressaltou que foi importante parar um tempo para cuidar de si. "Eu precisava desse tempo para entender algumas coisas e agora estou pronto e me sinto 100%", garantiu tricampeão mundial.

Vale lembrar que o surfista foi bem nas duas primeiras etapas após seu retorno ao esporte, mas acabou lesionando seu joelho em Saquarema, perdendo o restante da temporada e ficando fora da briga pelo título.

Os primeiros quatro episódios de 'Make or Break: na crista da onda' serão lançados no dia 17 de fevereiro. Já a segunda metade da temporada estará disponível na Apple TV+ no dia 24 de fevereiro.

