Gabriel Medina anuncia afastamento do circuito mundial para cuidar da saúde mental

O surfista Gabriel Medina compartilhou nas redes sociais a sua decisão de se afastar do campeonato para cuidar da saúde mental

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 16h22

Nesta segunda-feira, 24, Gabriel Medina(28) anunciou o seu afastamento no circuito mundial de surfe para cuidar da sua saúde mental.

A competição começa no próximo final de semana, 29, em Pipeline, no Havaí e o surfista resolveu não participar para não interromper o seu tratamento.

"2021 foi um ano incrível pra mim, conquistei meu maior sonho como surfista que era me tornar tricampeão mundial. Era uma parada intocável pra mim. No ano passado, vivi uma montanha russa de emoções dentro e fora da água, o que afetou muito minha saúde mental e física", relembrou ele.

Na sequência, o brasileiro completou recordando o episódio da sua vacinação contra a covid-19: "Ao final da temporada, eu estava completamente esgotado. Cheguei no meu limite. Tomei minha vacina durante as férias e achei que ia conseguir me preparar a tempo para a primeira etapa da nova temporada, que começa em um dos meus picos favoritos no mundo, Pipe. Não foi o caso".

Gabriel então comentou sobre a sua decisão de não participar no campeonato: "Decidi que não viajarei para o Hawaii e vou tirar um tempo para que eu possa me recuperar mental e fisicamente. Estou com uma leve lesão no quadril que venho tratando desde o final do ano passado".

E continuou: "Somado ao corpo, tenho questões emocionais que estou precisando lidar. Venho de meses muito desgastantes. Reconhecer e admitir para mim mesmo que não estou bem vem sendo um processo muito difícil, e optar por tirar um tempo para me cuidar foi talvez a decisão mais difícil que já tomei em toda a minha vida", seguiu.

Por fim, Medina revelou a sua intenção ao anunciar isso para o público: "Me questionei muito nos últimos tempos se deveria tornar isso público ou manter de forma privada, mas é justo que todos vocês que sempre torceram por mim saibam do momento que estou enfrentando. A saúde mental é muito importante. Preciso estar 100% mentalmente para voltar a competir. Voltarei mais forte, amo vocês e obrigado por tudo", concluiu.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE GABRIEL MEDINA