De pé quebrado, Susana Vieira curte Desfile das Campeãs e celebra: "Estou viva"

Atriz Susana Vieira apareceu de pé quebrado e cheia de animação no Desfile das Campeãs, do Rio de Janeiro

A atriz Susana Vieira (80) foi uma das celebridades que passaram pela Marquês de Sapucaí neste último sábado, 25, para curtir o Desfile das Campeãs do Carnaval, no Rio de Janeiro. Mesmo com o pé quebrado, a artista não escondeu o quanto estava animada para se divertir com a festa.

Em entrevista à CARAS Brasil, a veterana da TV Globo, que iria desfilar pela escola Grande Rio, contou como tem sido a sua recuperação. Ela afirmou que mesmo tendo mobilidade, não achou que seria viável aparecer na avenida usando bota ortopédica.

"Esse ano não pude sair na escola. Já estava tudo determinado, mas acontece que no dia 20, um mês antes do desfile, eu quebrei meu pé em São Paulo. O médico mandou eu ficar 45 dias com a bota e não iria dar para fazer fisioterapia. Também não achei que valia a pena e seria feio desfilar de bota. É a maior emoção da vida da gente, é uma das maiores da minha vida, então eu resolvi não vir na avenida", disse ela, que deve tirar o acessório nos próximos dias.

Apesar do transtorno vivido desde o último mês, Susana tem motivos de sobra para comemorar sua nova fase. A famosa já está confirmada na próxima novela das 9h da TV Globo, Sangue e Paixão, do autor Walcyr Carrasco.

"A recuperação vai ser demorada, porque eu quebrei o quinto metatarso, que é o lado de fora do pé. Vou continuar trabalhando, mas eu já estou na próxima novela, que se chama Sangue e Paixão", disse.

Longe da telinha da Globo desde 2019, quando estrelou a novela Éramos Seis, a atriz garantiu que está mega empolgada com o novo trabalho. " Estou felicíssima com isso, primeiro porque eu fiz 80 anos e estou viva, tive COVID-19 e tô viva, tive câncer há seis anos e venci… Então, eu só tenho felicidade e agora eu tenho novela das 9h, com Tony Ramos, Glória Pires e Cauã Reymond", declarou aos risos.

Susana Vieira no Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro (FOTO: Fernanda Chaves/Caras BRASIL)