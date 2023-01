Susana Vieira não poderá desfilar no carnaval do Rio de Janeiro

Susana Vieira vai ficar de fora do carnaval do Rio de Janeiro após fraturar o pé

A atriz Susana Vieira não fará o seu retorno ao carnaval do Rio de Janeiro depois de quatro anos afastada. A estrela precisou deixar o desejo de voltar à Sapucaí de lado após se machucar. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela fraturou o pé no final da semana passada e precisará ficar com uma bota ortopédica por mais de um mês.

Susana Vieira era aguardada no desfile da escola de samba Grande Rio para marcar o seu retorno à Sapucaí, mas isto terá que ficar para outra ocasião. A artista tropeçou em um buraco e sofreu uma fratura no quinto metatarso. Agora, ela está com o pé imobilizado.

Inclusive, a artista subiu ao palco no último final de semana com a bota ortopédica para não deixar de trabalhar no monólogo Shirley Valentine, que está em cartaz no Teatro Vivo, em São Paulo.

Susana Vieira conta sobre a chegada dos 80 anos

Em entrevista na Revista CARAS, Susana Vieira contou sobre a chegada dos seus 80 anos de vida. "Eu não tenho 80 anos, não sinto, alguém inventou! (risos) A minha vida toda foi tão maravilhosa, tão agitada e de tanto trabalho, que eu ocupei o meu tempo todo com alegrias, surpresas, novelas, amigos, mudança de casa. Eu não podia imaginar o que é chegar aos 80. Já é o pitstop de acabar a corrida. Então venho correndo, de repente bati com o carro, ele capotou, bateu na parede, que foi a pandemia de covid-19, e aí que me dei conta. Quando falaram ‘você vai fazer 80’, só não gritei ‘não vou’ porque era verdade!", disse ela.

E completou que não sentiu o peso da idade. "Eu não senti, nem no meu corpo. Eu fiz uma plástica com 50 anos, com o doutor Ivo Pitanguy, porque a Tônia Carrero me deu o conselho de fazer um lifting aos 50 e depois, com 70, dar pequenos retoques e nunca mais mexer. A genética ajuda também", afirmou.

Por fim, a artista revelou que não faz uso de botox no rosto. "Não suporto nada de enfiar na cara, porque muda. Botox não uso nada, minhas rugas estão todas aqui. Não faço nada porque não achei que precisava, não é preconceito, não. Fiz, sim, pequenos retoques. Antes de fazer Éramos Seis, tirei um pouco de pele na pálpebra. Mas a testa nunca fiz. Eu uso muito creme e lavo o rosto com sabonete para bebê. Não deixaria meu cabelo ficar branco. Para fazer novela, se precisasse, eu deixaria, mas para a vida real não", afirmou.