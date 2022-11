Susana Vieira faz 80 anos pronta para amar

Cheia de energia, Susana Vieira quer voltar às novelas e, depois de breve flerte com um português, não descarta se apaixonar outra vez: 'Eu não perdi o encantamento da vida'

Linda, cheia de energia e bom humor, Susana Vieira mostra que a chegada dos 80 anos é apenas mais um número. A atriz recebeu CARAS em sua casa para falar de vida, vaidade, amores, carreira e, como sempre, provou sua autenticidade em cada gesto e palavra. Viajando o País com o monólogo Uma Shirley Qualquer, a estrela se prepara para lançar sua biografia em março de 2023 e planeja um documentário sobre sua trajetória. Com sede de viver, o ícone avisa que quer voltar às novelas logo e acredita que pode se apaixonar novamente.

– Como assim 80 anos já?

– Eu não tenho 80 anos, não sinto, alguém inventou! (risos) A minha vida toda foi tão maravilhosa, tão agitada e de tanto trabalho, que eu ocupei o meu tempo todo com alegrias, surpresas, novelas, amigos, mudança de casa. Eu não podia imaginar o que é chegar aos 80. Já é o pitstop de acabar a corrida. Então venho correndo, de repente bati com o carro, ele capotou, bateu na parede, que foi a pandemia de covid-19, e aí que me dei conta. Quando falaram ‘você vai fazer 80’, só não gritei ‘não vou’ porque era verdade!

– Então você não sentiu?

– Eu não senti, nem no meu corpo. Eu fiz uma plástica com 50 anos, com o doutor Ivo Pitanguy, porque a Tônia Carrero me deu o conselho de fazer um lifting aos 50 e depois, com 70, dar pequenos retoques e nunca mais mexer. A genética ajuda também.

– Mas você não coloca botox?

– Não suporto nada de enfiar na cara, porque muda. Botox não uso nada, minhas rugas estão todas

aqui. Não faço nada porque não achei que precisava, não é preconceito, não. Fiz, sim, pequenos retoques. Antes de fazer Éramos Seis, tirei um pouco de pele na pálpebra. Mas a testa nunca fiz. Eu uso muito creme e lavo o rosto com sabonete para bebê. Não deixaria meu cabelo ficar branco. Para fazer novela, se precisasse, eu deixaria, mas para a vida real não.

– Então você lida bem com o passar dos anos?

– Eu lidei bem até fazer 80, agora estou detestando, porque olhei para frente e sobra muito pouco tempo! Toda hora eu vejo a morte de alguém e isso me deixa muito impressionada. Quando você é mais moça, você olha e fica chocada, triste. Agora, não tem uma hora que o repórter diga assim ‘morreu ontem, aos 21 anos...’ Já fico em pânico! Pode ser João, Maria, quem for. Eu já digo ‘quantos anos, 86, 91?’ Nunca pensei que eu estaria nessa faixa.

– Você não imaginava que iria chegar aos 80?

– Não, eu não imaginava o que era ter 80. Eu vivia muito o dia de hoje e um pouquinho o de amanhã. Mas eu não pensava nisso. Eu fiquei mais grilada, agora estou olhando para o futuro. Mas ainda acho que podem acontecer coisas boas comigo. Ainda acho que eu posso fazer uma novela, que eu posso me apaixonar, posso viajar, fazer um filme. Ainda acho várias coisas, mas não é com aquele desespero ou com aquela ânsia que eu tinha aos 50, 60, 70. Eu fui para Portugal neste ano, fiquei um mês lá com o monólogo Uma Shirley Qualquer, uma hora e meia falando sozinha. Eu nem lembrei que eu iria fazer 80, se eu lembrasse, tinha um infarto, caía morta. Voltei felicíssima e ainda voltei apaixonada por um português.

– A relação não deu certo?

– Não deu em nada porque ele trabalha lá, foi uma coisa de encantamento. Mas foi bom porque eu vi que eu não estou morta, ainda tenho interesse.

– Então você tem esperança de encontrar um amor?

– Tenho esperança não, tenho certeza! Acho que eu não perdi o encantamento da vida. Então tudo pode acontecer.

– Sente falta de ter alguém?

– Eu sinto falta de uma companhia para ir ao cinema. Eu estou tão feliz sozinha na minha casa também. Eu não sei o que que eu quero (risos). A verdade é que eu ainda estou viva. Então, o coração pode bater por um trabalho novo, por um homem novo... Homem novo não, um novo homem. Porque agora homem novo eu não quero nem pensar! Eu quero também conversar sobre a vida.

– Qual é o segredo dessa vitalidade, energia e alegria?

– Acho que é isso que não me deixou ficar pesando os 80 anos. Tem horas que eu tenho 15, sou ingênua, infantil. Eu nunca tenho a sabedoria dos 80 ou, então, aquela coisa de que o mais velho acha que sabe tudo. Eu não sei nada, não sei dar conselho, porque cada um tem sua vida e reage da sua forma. Eu continuo cometendo, talvez, os mesmos erros. Mas eu fiquei um pouco mais calma, por incrível que pareça.

– Tem planos para a TV?

– Eu adoraria ter, acho que vou dar uma ligada para a TV Globo, porque quem tem os planos para mim são eles. Eu estou esperando que me chamem para fazer alguma coisa, tenho contrato ainda. Fiz o Novelei, projeto da TV Globo para o YouTube, mas não tem a visibilidade de uma novela.

– Sente saudade das novelas?

– Eu sinto muita falta da rotina de sair de casa cedo, levando meu almoço, ficar no camarim, gravar o dia todo e chegar em casa às 22h. Eu amo gravar novela, amo aquele ambiente. Então, eu estou um pouco infeliz, porque há muito tempo que eu estou sem isso. Me faz falta para eu viver. O trabalho foi o que me deu tudo que eu tenho e a alegria de viver eu tenho por isso. Eu não estou cansada.

– A TV Globo não tem renovado o contrato com grandes nomes, trabalhando apenas por obra agora. Isso te preocupa?

– Nesse período que eles estavam dispensando as pessoas, eu tive o meu contrato renovado. Fiquei muito feliz com isso, porque eu amo o meu trabalho.

– Qual é o balanço que você faz ao longo desses 80 anos de vida?

– Tive uma vida maravilhosa, não tenho trauma, parece que tudo passou na peneira, tudo que me incomodava e todas as pessoas que eu tinha raiva. Mágoa é uma coisa que eu não tenho, porque eu respondo. De todos os amores que eu tive, nem lembro! Não tenho a menor saudade de ninguém, de ninguém! Estou 5 kg acima do peso, o médico fala toda vez que vou me pesar. Mas eu não faço dieta, não adianta, sou gulosa. De trabalho fui disciplinada, faço exercício físico até hoje pra manter a forma. Então, eu fui muito feliz. A vida foi maravilhosa comigo, eu não passei fome, eu não fiquei desempregada, sempre fui convidada para trabalhos. O saldo é muito bom, mas eu não fiquei satisfeita. Eu queria um pouquinho mais, acho que ainda falta um pouquinho mais.

