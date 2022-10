Com vestidinho azul, Lexa arrasa em ensaio de Carnaval da Unidos da Tijuca

Cantora Lexa encanta ao mostrar samba no pé ao lado de mestre-sala e porta-bandeira na quadra da Unidos da Tijuca

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 09h09

A cantora Lexa (27) já está nos preparativos para o Carnaval de 2023 e arrasou em ensaio em sua escola de samba do coração!

Em vídeo publicado na noite de segunda-feira, 17, a esposa de MC Guimê mostrou todo seu gingado e samba no pé na quadra da Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro.

No registro de seu perfil no Instagram, a funkeira aparece sambando ao lado do mestre-sala e porta-bandeira da agremiação carioca. A famosa surgiu de salto alto e apostou em um vestido curtinho brilhante em tons de azul, com recortes estratégicos na cintura, deixando em evidência suas curvas.

"Tijuca, te amo!", declarou Lexa ao legendar a postagem.

"Tu é muito maravilhosa", exaltou uma seguidora nos comentários. "Risca rainha!", disse outra. "Magníficaaaa", elogiou uma terceira. "Ela sabe que arrasa!", falou mais uma.

Confira o vídeo de Lexa sambando:

Lexa sai machucada de show após ser agarrada por fã

A cantora Lexa foi agarrada à força por um fã que invadiu o palco e saiu toda machucada de um show no último dia 12. Após o incidente, ela recorreu às redes sociais para desabafar sobre o ataque. Um homem subiu no palco em que a funkeira estava se apresentando, agarrou a famosa e ainda tentou beijá-la. Na tentativa, ele acabou machucando ela com arranhões e hematomas. A influenciadora desabafou e explicou o ocorrido em seu Twitter: "Ontem um fã invadiu o palco e tentou me beijar a força, estou toda machucada e arranhada. Por favor, gente, cuidado para não se machucarem e também não me machucarem."

