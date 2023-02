Com fantasias mínimas, Eliana, Taís Araújo e mais famosas desfilaram no Carnaval de SP; veja

Em 2002, o desfile de Carnaval de SP reuniu um time de celebridades que posaram com fantasias ousadas

No ano de 2002, um time de celebridades ganhou as passarelas do sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Nos dois dias de desfiles do Carnaval paulistano, nomes como Taís Araújo, Eliana, Bárbara Paz e Suzana Alves exibiram suas fantasias mínimas e luxuosas, que realçavam a garra e o brilho de estar desfilando com as agremiações do coração.

Bárbara Paz, na época com 27 anos, estreava como madrinha de bateria da Águia de Ouro. "Carnaval é uma loucura. Estou maravilhada com tudo", disse a atriz, que vestia uma fantasia de uma espécie de biquíni cheio de detalhes em azul com plumas brancas, luvas prateadas e uma coroa com muito brilho, combinando com pulseiras de strass.

A apresentadora Eliana, que tinha 28 anos, estava desfilando pela sétima vez no sambódromo, como madrinha da ala infantil da Vai-Vai. "É a sétima vez que desfilo e a sensação é sempre a mesma: Muita emoção e alegria. Adoro participar desta grande festa na minha terra natal, que apresenta um Carnaval melhor a cada ano."

A estrela vestia uma espécie de biquíni nas cores preto e prata. Nos pés, usava botas de cano longo que tinham plumas e uma estrela, que combinava com os braceletes também na cor preta. Ela usava ombreiras, uma capa e também um arranjo na cabeça, com estrelas e uma lua, confeccionadas inteiramente em pedraria.

Taís Araújo tinha apenas 23 anos naquele Carnaval, e já desfilava como madrinha de bateria da escola Leandro de Itaquera. Sua fantasia deixava muita pele à mostra, com um biquíni laranja bastante decotado, que combinava com o arranjo da cabeça, os braceletes e as plumas que saíam dos ombros e costas.

Também com 23 anos, a atriz Suzana Alves era madrinha de bateria da Unidos do Peruche. A musa vestia um biquíni verde com pedraria na cor prata, tudo combinando com os braceletes e arranjo da cabeça. Nas costas, vestia um grande adereço com plumas, além de uma faixa da agremiação.