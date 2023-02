Bono Vox soltou a voz no axé e foi destaque no Carnaval de Salvador em 2006; relembre

Bono Vox foi destaque na mídia internacional ao participar do Carnaval de Salvador em 2006

O Carnaval de Salvador é verdadeiramente democrático e tem espaço até para os roqueiros. E foi isso o que aconteceu em 2006, quando o cantor Bono Vox (62), vocalista da banda de rock U2, desembarcou na capital da Bahia. O artista foi destaque da maior festa de rua do mundo, gerando publicações na mídia internacional .

Um dos momentos marcantes da passagem de Bono por Salvador foi justamente seu encontro com a multidão de foliões e sua parceria com Ivete Sangalo, que comandava o trio elétrico do bloco "Cerveja & Cia", no circuito Barra-Ondina.

Direto do camarote Expresso 2222, organizado por Gilberto Gil, ele foi visto com seu clássico visual de óculos escuros e o tradicional chapéu de cowboy. Animado, ele chegou a cantar em português um trecho da música "Céu da Boca", um dos hits da carreira de Ivete Sangalo.

A fim de retribuir o carinho do irlandês, a musa do axé music fez uma versão da música "Vertigo", que pouco tempo havia sido lançada pelo grupo U2. Além disso, Bono também deu uma palhinha de "Woman No Cry", música de Bob Marley regravada por Gilberto Gil como "Não Chore Mais".

BONO APROVEITOU O MELHOR DA BAHIA

Na época, Bono ficou hospedado em uma mansão luxuosa de cinco suítes no condomínio Busca Vida, à beira da praia de Vilas de Abrantes. Ele ainda foi recepcionado com um belíssimo jantar de boas vindas organizado por Gilberto Gil, então ministro da Cultura.

"Estou muito feliz elo Bono ter vindo conhecer nossa festa. Veio trazer além de sua música também mensagens de paz e propostas para um país politicamente correto", disse Gil à revista CARAS.

O evento contou com a presença de um time super selecionado de artistas baianos como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Margareth Menezes e Carlinhos Brown. Além disso, ele também foi apresentado ao então governador da Bahia, Paulo Souto.

O banquete foi realizado na casa de Gil, localizada no Rio Vermelho. Em seu cardápio, Bono pôde experimentar iguarias baianas como carne de sol com purê de batata-doce, prato o qual ele repetiu diversas vezes.