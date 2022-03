Cintia Dicker badala no Rio com camiseta em homenagem a Pedro Scooby

A modelo Cintia Dicker marcou presença no 'Baile da Favorita' usando uma camiseta com o rosto de Pedro Scooby estampado

CARAS Digital Publicado em 01/03/2022, às 19h18

Cintia Dicker(35) marcou presença no Baile da Favorita na noite desta última segunda-feira, 28, no Rio de Janeiro.

Para o evento organizado por Carol Sampaio, a modelo decidiu prestar uma homenagem para o marido, Pedro Scooby(33), que está confinado no BBB 22, e usou uma camiseta com o rosto do amado estampado.

Ao mostrar a produção nas redes sociais, Cintia brincou sobre o look: "Levei ele comigo sim", se divertiu a modelo na legenda.

Além da mulher de Scooby, vários famosos marcaram presença no Baile da Favorita como os atores Klebber Toledo (35), Camila Queiroz (28), Larissa Manoela (21), a cantora Pocah (27), a influenciadora digital Camilla de Lucas (27) e muitos outros.

Confira as fotos dos famosos no Baile da Favorita:

Cintia Dicker homenageando Pedro Scooby - Foto: Divulgação

Cintia Dicker homenageando Pedro Scooby - Foto: Divulgação

Carol Sampaio - Foto: Divulgação

Larissa Manoela - Foto: Divulgação

Klebber Toledo e Camila Queiroz - Foto: Divulgação