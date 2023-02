Bruna Gomes e Bernardo trocam Portugal por Carnaval carioca e improvisam fantasia

Bruna Gomes e Bernardo, do Big Brother português, contaram sobre viagem e experiência no Carnaval carioca

Bruna Gomes (27), brasileira que se mudou para Portugal, ficou conhecida por estrelar o Big Brother português, onde conheceu seu amado, Bernardo Sousa (35). Eles estão juntos há quase um ano e fazem o maior sucesso no país europeu, mas trocaram a terra estrangeira para aproveitar o Carnaval carioca. Em entrevista à CARAS Brasil, o dois contaram sobre a viagem e ainda revelaram como criaram fantasia de última hora.

"Nós viemos ontem. A gente saiu nove horas da noite do aeroporto, viemos de Portugal, e meia-noite já estávamos aqui", contou Bruna Gomes . A ex de Felipe Neto (35) também explicou como a fantasia de Carnaval foi improvisada: "O meu abadá foi cortado a facão, porque nem tesoura tinha em casa. Então o Bernardo teve a ideia de cortar com o facão e não ficou ruim!".

Bernardo, que é piloto automobilístico, ganhou a edição que participou do Big Brother de Portugal e, desde então, está em um relacionamento com Bruna Gomes. A sister, que está passando o Carnaval acompanhada do amado, revelou que prefere curtir a folia namorando do que solteira. "Eu me divirto muito mais porque pelo menos assim alguém segura minha bolsa" brincou ela. " Dá super para passar o Carnaval namorando, não precisa procurar, é só dançar" adicionou.

O casal, que planeja ficar mais um pouco no Rio de Janeiro, vai ter que se separar na hora de voltar para Portugal . "Agora sim vamos ficar um pouquinho no Rio, pelo menos até sair daqui com um bronze. Eu não tenho data para voltar, mas o Bernardo tem Rally, que começa na próxima semana", explicou Bruna Gomes.

Bruna Gomes improvisou na fantasia e surgiu com look inusitado - Reprodução/Instagram

REALITY SHOW DE PORTUGAL