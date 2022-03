Bruna Gomes começa novo affair no Big Brother Portugal e seu ex Felipe Neto apoia: "Combina"

No Big Brother Portugal, a influenciadora brasileira Bruna Gomes começou um affair depois beijar o piloto Bernando Sousa

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 19h52

Na última quarta-feira, 16, a influenciadora Bruna Gomes(26) começou um affair no Big Brother Portugal.

A fim de ganhar pontos em uma prova que aconteceria na casa, a brasileira beijou o piloto Bernardo Sousa (34). Primeiro, os dois se beijaram no confessionário, e depois na frente da casa toda, tudo isso parte do desafio no jogo. Mas depois dos beijos, o casal trocou carícias e nesta quinta-feira, 17, estavam deitados juntos na cama do quarto.

Bruna e Bernardo ainda foram chamados para o confessionário para avaliarem o beijo. "Foi incrível", comentou Bernardo. Já Bruna foi comedida: "Vou dar nota 9 para não dar tanta expectativa".

O ex- namorado de Bruna, o youtuber Felipe Neto (33) comentou sobre o casal formado. Após ser acusado de querer ganhar fama com a participação de Bruna no reality português, o influenciador gravou uma série de vídeos se posicionando e comentou sobre o novo casal formado no programa.

"Estou torcendo pela Bruna todos os dias e estou shippando ela com o Bernardo. Acho que é um casal super a ver. Combina. E quero ver a Bruna feliz, então estou shippando. E não preciso falar disso para ganhar fama, porque 96% do meu público é brasileiro e nem sabe do que eu estou falando", disse o ex de Bruna.

Confira aqui o beijo de Bruna e Bernardo!