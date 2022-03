No Big Brother Portugal, Bruna Gomes chora ao comentar sobre seu relacionamento com Felipe Neto

A influenciadora Bruna Gomes se emocionou ao lembrar do seu namoro com o youtuber Felipe Neto

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 20h44

Nesta semana no Big Brother Portugal Famosos, a influenciadora brasileira Bruna Gomes (26) chorou ao comentar seu antigo relacionamento com o youtuber Felipe Neto (34).

Durante um jantar no Dia Internacional das Mulheres, a atriz portuguesa Sara Aleixo (43) acusou a influenciadora de não querer se aproximar dela e fazer piadas às custas da atriz.

Abalada com a queixa, a brasileira comentou: "Eu já apresentei várias coisas que eu tinha que saber, estudar e correr atrás porque eu estava com uma pessoa que era muito maior do que eu", falou Bruna se referindo ao seu ex namorado.

Emocionada, Bruna também desabafou sobre seu trabalho na internet e seu relacionamento com Felipe, que acabou em dezembro de 2021: "Dentro da minha profissão eu tive que gritar muito para conseguir as coisas que eu queria porque eu era sempre a sombra de uma pessoa".

"Desde que eu decidi fazer o que eu faço hoje. Sempre tive que, mesmo doente, mesmo passando por depressão, 'vestir um carão' e ir atrás das minhas coisas e mostrar para as pessoas e para mim mesma que eu era capaz de qualquer coisa independente da pessoa que tivesse do meu lado", ainda disse a influenciadora que chegou a passar mal no jantar e teve que ir ao confessionário.

Bruna Gomes no Big Brother Portugal Famosos

No dia 27 de fevereiro, Bruna Gomes anunciou em seu Instagram que seria confinada no reality show de Portugal.

Na legenda do anúncio, os administradores do perfil da influencer chamaram a experiência de uma "nova fase" na vida da jovem de Santa Catarina.

Felipe Neto reagiu à notícia escrevendo em seu Twitter: "Ela não é 'ex de fulano'. Ela é Bruna Gomes. Uma mulher batalhadora, dedicada, que construiu uma historia propria e cheia de luz. Tive a honra de passar quase 5 anos ao seu lado e sei que o povo português vai amar conhecer sua índole e coragem nesse Big Brother. Boa sorte Bru!".