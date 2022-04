Boninho e Pedro Scooby se encontram na Sapucaí e trocam abraço

O surfista eliminado do BBB 22 e o diretor do reality se abraçaram na Sapucaí

Publicado em 24/04/2022

No segundo e último dia de desfiles do Grupo Especial no Carnaval do Rio, que aconteceu neste sábado, 23, um encontro muito esperado aconteceu!

Boninho (60) se encontrou com o recém eliminado do BBB 22, Pedro Scooby(33). O diretor do reality show e o surfista trocaram um abraço na Sapucaí.

A dupla se encontrou na concentração da escola Grande Rio, que contou com a presença de ex-BBBs e da atriz Paolla Oliveira (40) em seu desfile.

Scooby e o marido deAna Furtado (48) haviam se encontrado na casa do BBB antes da eliminação do atleta, quando o diretor do programa fez uma atividade com os brothers na casa.

Confira aqui as imagens do encontro!