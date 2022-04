Ao vivo no Carnaval, Pedro Scooby manda recado para Paulo André e Douglas Silva, mas ignora Arthur Aguiar

Curtindo os desfiles das escolas de samba na Sapucaí, Pedro Scooby ignora Arthur Aguiar em mensagem aos confinados do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 23h59

Pedro Scooby(33) já foi visto curtindo os desfiles das escolas de samba na Sapucaí, ao lado de sua esposa Cintia Dicker (35).

Muito animado, o eliminado do BBB 22, esta semana, foi entrevistado pela repórter Mariana Groos, da TV Globo, e, recebendo informações da casa mais vigiada do Brasil, acabou cometendo uma gafe.

Pedro Scooby se esquece de Arthur Aguiar

Durante a abordagem, Mariana contou para o surfista que os brothers estavam assistindo ao desfile e, no momento, ele falar.

Empolgado, mandou uma mensagem para os seus antigos colegas de confinamento: "PA, te amo moleque! Você fez meu dia! Vai com tudo DG, 'tamo' junto. O Brasil ama vocês!"

Arthur Aguiar (33), então, acabou sendo ignorado pelo surfista durante a entrevista e a web não deixou "passar em branco".

Confira a reação do público

O scooby não citou o arthur aqui fora kkkkkk — IZA DA 25 DE MARÇO (@thaysviaaa) April 23, 2022

O Scooby tão "iluminado", tão "centrado" e "gente boa" fez questão de não citar Arthur, ao vivo, na Sapucaí. Arthura ou surta. Surtou. #BBB22 — MarcioG (@blogmarciog) April 23, 2022

Scooby esquecendo da existência do Arthur sim , fui eu quem pedi Deus rs #bbb22 — Laura 🍉 (@xucoments) April 23, 2022

Pedro Scooby troca beijos com Cintia Dicker

O surfista está no agito! Ao lado da esposa Cintia Dicker, ele foi visto muito animado curtindo o evento no camarote.

Feliz com sua trajetória no reality e com a possibilidade de curtir o Carnaval, Scooby trocou beijos com a modelo antes do início dos desfiles,