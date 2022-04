Com 55,95% dos votos, Pedro Scooby é a décimo sexto eliminado do 'BBB 22'

Após disputar o paredão contra Douglas Silva e Eliezer, Pedro Scooby é o décimo sexto eliminado do programa

CARAS Digital Publicado em 21/04/2022, às 23h37

Na noite desta quinta-feira, 21, aconteceu a décima sexta eliminação do Big Brother Brasil 22.

Pedro Scooby (33) disputou o paredão contra Eliezer (31) e Douglas Silva (33) e deixou a casa com 55,95% dos votos.

Eliezer recebeu 42,23% dos votos e Douglas Silva, com 1,82%.

Como foi o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Pedro Scooby

Antes de mais um brother deixar a casa, Tadeu Schmidt (47) fez seu tradicional discurso, destacando a falta de vontade de Scooby em vencer reality: "Se tinha alguém que não sabia o que esperar, era o Scooby. Assumiu que nunca tinha participado, que não fazia questão de ganhar (...) como é que é? Muita gente deve ter pensado: "pra cima de mim com esse papinho?"(...) ele é assim mesmo, é diferente. Ele se interessa genuinamente pelo outro. Que quer ouvir as histórias do outro. Que bota a si próprio em segundo plano", começou.

"É até difícil entender, será que nós somos os competitivos e estamos errados?", declarou ele que considerou o jeito do atleta um "privilégio".

"É possível resistir a alguns paredões, mas é impossível vencer se não quiser muito, mesmo que seja o cara mais gente boa do Brasil. É um dos seres humanos mais incríveis que já passaram por aqui", encerrou ele.

Padaria trabalhou pouco nesse paredão hein!! — Nara Soares ✨✨ (@NaraSoa21108268) April 22, 2022

Eu tô indignada c esse paredão, n tem como gostar do Arthur mais — renatinha (@xxtagaxx) April 22, 2022