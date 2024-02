Ator de Mar do Sertão, Felipe Velozo vira apresentador no Carnaval da Globo: 'Paixão'

Em entrevista à CARAS Brasil, Felipe Velozo explicou preparação para a maratona de Carnaval e revelou novos projetos de 2024

Em 20 anos de trajetória artística, Felipe Velozo (36) desenvolveu diversas facetas no mundo da arte. Agora, após ter se tornado galã em Mar do Sertãocom o bancário Tomás, ele explora a comunicação como apresentador no Carnaval, fazendo parte do elenco de transmissão da Globo.

"Tem essa tendência de querer rotular uma coisa só, então acho incrível poder me 'amostrar' [risos] nesse outro lugar que é a comunicação. É uma grande paixão, é viciante", diz à CARAS Brasil. Na cobertura do Carnaval, o baiano faz parte do Glô na Rua, mas já estava na maratona há semanas .

Antes do feriado, ele cobriu o Festival da Virada em Salvador, que contou com shows de nomes como Anitta, Ivete Sangalo, Bell Marques e Léo Santana. Velozo também garante que o Carnaval em Salvador já começou há muito tempo e, por isso, já vem fazendo entradas ao vivo quase diariamente.

Leia também: Amaury Lorenzo vibra como muso do Carnaval após sucesso em novela

Para aguentar o trabalho estendido, o artista diz que tem focado em manter bons hábitos de alimentação, sono e hidratação, além de estar se esforçando para manter uma boa rotina de exercícios e cuidados com a saúde mental.

"É realmente uma rotina de atleta". Apesar da rotina corrida, o apresentador celebra a oportunidade de levar o nome de Salvador mais longe e casar a nova experiência com o Carnaval, feriado que o acompanha desde antes do início de sua carreira como percussionista, aos 16 anos.

"É um momento que revela muito da característica do povo soteropolitano, baiano, de aglomeração, receptividade.Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, deveria passar por essa experiência", acrescenta ele. "Eu sou Salvador, sou de Salvador. Isso nada mais é do que a minha essência."

No Carnaval, Velozo afirma que o Glô na Rua fará uma extensa cobertura, tendo entradas ao vivo todos os dias. O artista ainda garante que não pretende parar depois do feriado, e afirma que já tem diversos projetos para o primeiro semestre.

Logo após a festividade, ele pretende fazer uma nova edição da Velozoada, sua roda de samba. Além disso, ele também estreia a série Capoeiras, no Star+, o filme A Casa do Elefante, e prepara seu retorno aos teatros, com um espetáculo solo. "Pode mandar mais [trabalhos] que eu tenho filha para criar e fralda é caro [risos]."

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE FELIPE VELOZO, APRESENTADOR DA GLOBO NO CARNAVAL: