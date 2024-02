Amaury Lorenzo vibra como muso do Carnaval após sucesso em novela

Em entrevista à CARAS Brasil, Amaury Lorenzo falou sobre preparativos para o Carnaval 2024 e celebrou novas oportunidades após final de Terra e Paixão

Amaury Lorenzo (39) ainda está colhendo os frutos do personagem Ramiro, da novela Terra e Paixão, da TV Globo. Neste sábado, 3, o artista foi anunciado como o muso do Camarote Allegria, do Carnaval do Rio de Janeiro. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista comentou um pouco sobre sua ligação com o Carnaval e como está feliz com as oportunidades que têm surgido.

"Eu sou um homem apaixonado pelo carnaval, trabalho há cerca de 10 anos em escolas de samba, em comissões de frente. Estamos todos felizes e eu espero responder à altura o convite de muso do camarote", diz o artista, que estará ao lado de nomes como Adriane Galisteu, Patrícia Poeta e Narcisa Tamborindeguy.

Nascido no interior de Minas Gerais, o ator garante que isso não impede que ele tenha uma ligação mais profunda com o Carnaval. "Quando eu era criança, lá em Congonhas, minha mãe me levava eu e minha irmã para a gente assistir os desfiles das escolas de samba, então tenho essa memória emotiva sobre sobre carnaval. Essa ligação é desde a infância", defende.

Com uma carreira de mais de 20 anos no teatro, Amaury tem celebrado as novidades que surgiram em sua vida após estrear seu primeiro papel de destaque na televisão. Diante da diversidade de oportunidades, ele conta que ver seu esforço e talento sendo reconhecido é um verdadeiro prêmio.

"Eu fico muito contente porque tudo isso é a partir do meu trabalho enquanto ator. Eu sou muito pé no chão, eu sou muito simples, humilde e com o coração bem grande. Então tudo o que eu venho colhendo é graças ao trabalho do ator Amaury, sempre faço questão de frisar isso. Para que eu não me perca e para que as pessoas não confundam o lugar de onde eu venho. Sou professor e diretor de teatro, esse é meu ofício. Fico muito feliz com os convites", declara.

Leia também: Claudia Leitte promete Carnaval lúdico e afetivo após 'ano difícil'

Animado para curtir a festa do momo, o global revelou que não deve ficar apenas no Rio de Janeiro e nos próximos dias deve rodar o país para aproveitar o que tem de melhor em outros estados, como na Bahia.

"Tem um convite para ir à Bahia, espero que dê certo. Tive um convite para ir a São Paulo, mas não deu, por conta da correria. E no Rio, vou desfilar pela Portela. Tô quase conseguindo desfilar pelo Salgueiro, que tem um carinho muito grande. Além disso, também vou estar nos blocos de rua, porque eu sou apaixonado", finaliza.