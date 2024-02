Claudia Leitte promete Carnaval lúdico e afetivo após 'ano difícil'

Em entrevista à CARAS Brasil, Claudia Leitte revela preparação para Carnaval e comenta sobre nova música, que faz homenagem à folia baiana

De volta para mais um Carnaval, a cantora Claudia Leitte escolheu o tema “O Carnaval da Minha Vida” para celebrar a folia baiana que há anos é um dos destaques. Prometendo entregar um universo lúdico e afetivo para os fãs, a artista garante à CARAS Brasil que está se preparando de maneira intensa para a maratona que irá iniciar rodando todo o país.

"O Carnaval é sempre um momento muito especial. E a organização começa quase um ano antes. É sempre um processo super criativo e afetivo, em que reflito sobre as mensagens que quero passar em cada novo ano de folia. Depois me junto à minha equipe, pra gente traduzir isso em música, trio e experiências especiais pro público", conta a artista.

A artista conta que, além de preparar um cenário que remete aos parques de diversão em seu trio, ela também surgirá com looks incríveis todos os dias da festa. "A temática vem para exaltar o aspecto lúdico e imaginativo do Carnaval. A gente sempre fica mais faceiro e criança durante a folia, né? Meus temas sempre vem de um desejo de impactar a memória afetiva de quem viverá o Carnaval comigo".

Nos últimos anos, Claudinha viveu episódios marcantes na carreira por conta de ataques e críticas nas redes sociais envolvendo suposições ao seu posicionamento político. Mesmo sem ter nada confirmado, a artista viu de perto, inclusive em apresentações ao vivo, manifestações do público contra sua presença.

Mas não somente as críticas fizeram o ano de 2023 ser visto como o período difícil para a artista. Claudinha conta que os reflexos da pandemia ainda estavam latentes, o que tornou seu Carnaval, de alguma maneira, um pouco robotizado. "Acho que todos nós vivemos momentos difíceis nos últimos 4 anos, né? Então o retorno ao carnaval oficialmente, ano passado, foi muito difícil porque era como se estivéssemos ocupando um terreno novo, pisando com cuidado", diz.

"Mas em 2024 vai ser diferente. Eu digo que esse será o “Carnaval da Minha Vida” porque eu sei que posso e vou viver intensamente a folia novamente... Já consigo me sentir em casa novamente", completa ela, que acaba de lançar a segunda parte do EP Realverso.

Um dos destaques do novo trabalho da loira é Destrava, canção a qual ela conta ser uma homenagem à agitação carnavalesca. "Tentei transportar quem ouve pra muvuca do bloco, com o canto do ambulante vendendo bebidas no isopor, o movimento incessante do trio e o grave da percussão batendo forte. Tô muito animada para levar esse projeto novo pra rua logo", afirma.

NOVO PASSO INTERNACIONAL

Na última semana, Claudinha esteve mais uma vez em uma apresentação internacional. Desta vez a artista foi destaque durante o intervalo de um jogo da NBA, se tornando a primeira e única brasileira a ter esse espaço na liga americana de basquete.

"Foi uma delícia, mas também desafiador. Nos apresentamos na Brazil Night do time de basquete Orlando Magic, que é uma noite pensada para celebrar a presença de brasileiros lá em Miami. Então é claro que eu queria enviar uma mensagem de brasilidade e exaltação da nossa cultura para a quadra. O desafio foi traduzir essa grandiosidade toda em 7 minutos de apresentação. Homenageamos algumas expressões do nosso carnaval, como o frevo e o samba-reggae, e foi lindo demais".