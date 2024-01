Ara Ketu confirma Carnaval de Salvador após desabafo sobre cachê "humilhante"

Em nota enviada à CARAS Brasil, grupo Ara Ketu revelou detalhes de nova negociação envolvendo a Prefeitura de Salvador e o Governo da Bahia

Apenas um dia após revelar que estaria fora do Carnaval de Salvador, a banda Ara Ketu confirmou sua presença na folia baiana. Em nota enviada à CARAS Brasil, a assessoria do grupo informou que houve um novo acordo entre a Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado, para que o desfile ocorresse.

"Após a mobilização do povo, o desfile do Ara foi confirmado para a quinta-feira de Carnaval, no circuito Barra-Ondina. As conversas com o governo e a prefeitura foram retomadas e houve o entendimento da importância cultural do Ara Ketu como bloco afro, com os devidos ajustes financeiros", diz a nota.

Na manhã desta terça-feira, 30, o nome do Araketu se tornou destaque na mídia após o grupo comunicar que não iria mais desfilar no Carnaval de Salvador. Em seu texto, foi revelado que a banda, que é vista como um dos pilares da festa soteropolitana, não iria desfilar por ter recebido a proposta de um cachê defasado. "Recebemos a proposta de pagamento de cachê para apresentação da banda Ara Ketu com o mesmo valor de 2017", dizia um trecho da postagem.

Leia também: Ex-BBB Lumena mudou rumos da vida após traumas no BBB 21: "Precisava aprender a falar"

Depois da mobilização popular e toda a repercussão, o Ara Ketu não terá abadás vendidos e fará uma campanha solidária. "Colocaremos a banda e o Bloco Ara Ketu na rua como forma de homenagear a comunidade de Periperi", afirma o grupo, por meio da assessoria.

"Os abadás do bloco não serão vendidos. Parte será distribuída para a comunidade de Periperi e parte será trocada por alimentos não perecíveis, que serão doados no Instituto Ara Ketu após o Carnaval. Somos Ara Ketu, somos filhos de Odé! Esse será o tema do nosso desfile e convidamos todos vocês para o reencontro na avenida", finaliza.