Arlindinho se emociona ao vivo ao falar de passagem do pai pela Sapucaí

Filho de Arlindo Cruz, Arlindinho, chora ao vivo na Globo enquanto fala sobre ver a alegria do músico

O artista Arlindinho se emocionou bastante depois do desfile da Império Serrano, escola de samba do coração do pai, Arlindo Cruz, que homenageou um dos maiores ícones do samba, que desfilou na Avenida do Sambódromo da Marquês de Sapucaí com um machado de Xangô nas mãos, emocionando a todos presentes no momento especial.

Arlindinho, diretamente do estúdio de transmissão da Rede Globo, se emocionou bastante ao ver o pai passando pela Avenida. “Ver os amigos ali com ele, a minha mãe, toda a luta que ela tem. Hoje eu vi meu pai sorrir mais cedo. Essa coisa de fazer o juramento do sambista, ter essa energia”, relatou o sambista.

“Eu briguei, achei que não tinha que vir, depois achei que tinha. Depois de ver o jeito dele de interagir, ele sempre se colocou muito positivo de estar aqui. Ele se doou muito pelo Império”, completou Arlindinho, revelando que ainda tinha dúvidas sobre a participação do pai.

Lugares de Arlindo foi o enredo do ano pela Império Serrano. Desenvolvido pelo carnavalesco Alex de Souza, ele relembrou a fé, as principais composições, as parcerias e a vida do grande nome do samba do país.

🚨BRASIL: O sambista Arlindo Cruz esteve na avenida em desfile da Império Serrano em sua homenagem nesse domingo de Carnaval na Sapucaí. Arlindo segurava um “oxê” machado que representa seu orixá xangô. #Globelezapic.twitter.com/k3RXOTLwXo — CHOQUEI (@choquei) February 20, 2023

Ano passado, Arlindinho esclareceu um pouco sobre como estava o estado do pai, Arlindo Cruz, se recuperando de um AVC

Arlindinho (30), filho do sambista Arlindo Cruz (64), contou durante uma entrevista para o Bulldog Show, em outubro do ano passado, detalhes sobre o estado de saúde de seu pai. Se recuperando de um AVC que sofreu em março de 2017, o compositor segue com o tratamento.

“Ele está lúcido, entende, não reage tanto, em tantas expressões, mas ele entende, a Império Serrano vai falar dele no ano que vem, aí quando ele soube que iria ser homenageado ele se emocionou, ele sorriu, ele tem o mínimo de interação”, contou Arlindinho.