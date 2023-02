Arlindo Cruz reaparece em público no carnaval após sofrer um AVC

Arlindo Cruz é homenageado pela escola de samba Império Serrano e aparece no desfile na Sapucaí cerca de cinco anos após ter um problema de saúde

O cantor Arlindo Cruz (64) voltou ao carnaval do Rio de Janeiro na noite deste domingo, 19, cerca de cinco anos após sofrer um AVC. O sambista apareceu em uma cadeira de rodas e rodeado por sua família em cima do último carro alegórico da escola de samba Império Serrano.

A agremiação homenageou o cantor em seu enredo, chamado 'Lugares de Arlindo', e a família decidiu levá-lo ao evento público neste carnaval. A presença de Arlindo Cruz era uma incógnita para a escola de samba, já que dependendiam da condição de saúde dele para estar ou não no carnaval.

Como ele estava bem, a família autorizou a participação dele no desfile em sua homenagem. O carro alegórico trouxe uma grande escultura do sambista tocando o seu banjo e com uma coroa.

Um dos filhos dele, Arlindinho Cruz, desfilou junto com a comissão de frente.

O que aconteceu com Arlindo Cruz?

Em 2017, o cantor Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou com sequelas. Ele se sentiu mal em sua casa pouco antes de uma viagem e foi levado para o hospital. Ele foi medicado e passou por exames, que diagnosticaram o AVC hemorrágico. Ele passou por cerca de 17 cirurgias e ficou um longo período no hospital. Hoje em dia, o artista segue com o tratamento em sua casa e perto de sua família.

A família costuma mostrá-lo em fotos e vídeos nas redes sociais com frequência para atualizar os fãs sobre o estado de saúde dele.

Filho de Arlindo Cruz conta sobre tratamento do pai

Arlindinho (30), filho do sambista Arlindo Cruz, contou durante uma entrevista para o Bulldog Show, recentemente, sobre o estado de saúde de seu pai. “Ele está lúcido, entende, não reage tanto, em tantas expressões, mas ele entende. A Império Serrano vai falar dele no ano que vem, aí quando ele soube que iria ser homenageado ele se emocionou, ele sorriu, ele tem o mínimo de interação”, contou Arlindinho.

O filho do grande músico também revelou que o gasto mensal em plano de saúde seria de R$11.900. “Está para sair um procedimento que desentope as veias do cérebro, ele entupiu oito veias, e seis já estão recuperadas, faltam essas duas que podem ser que melhorem amanhã ou que ele fique nesse estado pra sempre, depende muito mais do organismo dele. Mas agora com essa cirurgia a gente vai viabilizar, vai dar um jeito para que ele possa fazer assim que ela chegar no Brasil”, contou.