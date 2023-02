Após críticas, Gabi Martins surge em vídeo mostrando que tem samba no pé: “Não pare”

A ex-BBB Gabi Martins foi criticada ao participar do Carnaval no ano passado, e respondeu à altura gravando vídeo mostrando todo seu samba no pé

CARAS Digital Publicado em 03/02/2023, às 17h48