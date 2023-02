De maiô, Gabi Martins sensualiza em ensaio com cavalo na praia: ''Perfeição de mulher''

Cantora e ex-BBB Gabi Martins chama atenção pelo corpão ao posar em cima de cavalo em cliques poderosos à beira-mar

A cantora Gabi Martins (26) roubou a cena nas redes sociais ao compartilhar cliques de um ensaio fotográfico que fez na praia!

Nos registros feitos pelo fotógrafo Neto Fernandez e publicados em seu perfil no Instagram, a ex-BBB aparece em cima de um cavalo à beira-mar. Apostando no carão e esbanjando sensualidade, a mineira surgiu usando um maiô branco bem decotado e todo recortado na cintura, deixando à mostra sua barriga sarada.

Caprichando nas poses montada no cavalo, a loira deixou os seguidores babando pelo seu corpaço nos cliques poderosos. "Que minha coragem seja maior que meu medo e que minha força seja tão grande quanto a minha fé", escreveu Gabi Martins ao legendar a postagem.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "Que perfeição de mulher", "A mulher mais linda desse mundo todo", "Meu Deus, que mulher maravilhosa", "Que fotos incríveis. Ela é bela… Ela é pura luz…Sua alma brilhante", "Deusa", "Maravilhosa demais", disseram.

Confira as fotos de Gabi Martins no ensaio fotográfico:

Gabi Martins ganha mão boba do namorado em momento quente na praia

Deslumbrante, Gabi Martins foi flagrada na quinta-feira, 02, em um momento raríssimo exibindo toda a sua beleza. É que ela foi à praia da Barra da Tijuca.

Acompanhada de seu namorado, Lincoln Lau, a bela trocou carinhos com direito até a uma mão boba do gamer em seu corpão. Apaixonados, os dois não se incomodaram com a presença dos fotógrafos. Nos flagras, a sertaneja aparece com um biquíni fio-dental vermelho com alças metalizadas. Com um sorrisão no rosto, ela posou para fotos e mostrou um abdômen trincado.

Recentemente, Gabi Martins se declarou ao celebrar mais um ano de vida do namorado, com quem assumiu o namoro em dezembro de 2022.

