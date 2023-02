De fio-dental, Gabi Martins ganha 'mão boba' do namorado em momento quente na praia

Gabi Martins ganha 'mão boba' do namorado; cantora deixou seu corpão em evidência em flagras ousados

Deslumbrante, a bela Gabi Martins (26) foi flagrada nesta quinta-feira, 2, em um momento raríssimo exibindo toda a sua beleza. É que ela foi à praia da Barra da Tijuca.

Acompanhada de seu namorado, Lincoln Lau, a bela trocou carinhos com direito até a uma mão boba do gamer em seu corpão. Apaixonados, os dois não se incomodaram com a presença dos fotógrafos.

Nos flagras, a sertaneja aparece com um biquíni fio-dental vermelho com alças metalizadas. Com um sorrisão no rosto, ela posou para fotos e mostrou um abdômen trincado.

Na última semana, a mineira abriu um álbum de fotos românticas do casal na praia, além de compartilhar diversos registros com o amado para comemorar seu aniversário de 33 anos.

"Hoje é o dia de uma das pessoas mais importantes na minha vida! Dividir a vida com você tem sido incrível Neni. Obrigada por todo carinho, cuidado e risadas. Que Deus abençoe seus sonhos, você e toda sua família (que também se tornou a minha). Que seus 33 anos sejam os mais lindos que você já viveu. Te amo muito. Obrigada por me fazer feliz!", se derreteu Gabi Martins na legenda da postagem em sua rede social.

Veja: